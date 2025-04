Utrechtse politiek stelt vragen na berichtgeving overlast en onrust Bollendak

De Utrechtse fracties van de VVD, ChristenUnie en UtrechtNu! hebben vragen gesteld aan de burgemeester over de veiligheid van de omgeving bij het Bollendak. Volgens de politieke partijen gaat het opnieuw mis met de criminaliteit in het stationsgebied, ondanks een speciale aanpak die is uitgerold.

De VVD, ChristenUnie en UtrechtNu! zijn benieuwd of burgemeester Dijksma het ermee eens is dat de situatie onder het bollendak ‘zeer zorgwekkend’ is, en dat de situatie zoals die nu is, een slecht visitekaartje is voor de stad.

Bovendien willen zij van de burgemeester weten of er een verklaring is voor de ‘zeer diverse vormen van overlast’. Zo zijn er volgens de partijen agressieve zakkenrollers, maar ook grote vechtpartijen en opdringerige bedelaars.

Smart police station

In 2024 zijn er al stappen genomen om overlast in het gebied tegen te gaan. Zo is er sinds september van het vorige jaar het zogenoemde ‘smart police station’ geopend op het Stationsplein. Daar kunnen mensen digitaal de politie raadplegen. Er is dus niemand fysiek aanwezig. Ook is de politie vaker met een politieauto ter plekke aanwezig.

Toch is er volgens de politieke partijen nog steeds reden tot zorg. Ze willen weten wat het Bollendak zo moeilijk maakt om te handhaven, en waarom de situatie zo moeilijk onder controle is te krijgen. Ze zijn ook benieuwd of het ‘smart police station’ daadwerkelijk heeft bijgedragen aan de veiligheid.

Eerdere aanpak

De Utrechtse partijen zijn benieuwd of de burgemeester een verklaring heeft voor de ‘opvallende samenloop van crimineel en overlastgevend gedrag’. Er is namelijk eerder al een aanpak uitgerold tegen de overlast. De politie, het OM en de gemeente kwamen toen met een breed pakket aan maatregelen, van preventietrainingen voor winkeliers tot acties van enkele uren waarin gecontroleerd wordt op bijvoorbeeld overlast.

De VVD, ChristenUnie en UtrechtNu! willen weten wat er van die aanpak is geworden, en of die mogelijk niet herzien moet worden.