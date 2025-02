Utrechtse politiek stelt vragen over café waar alleen vrouwen naar binnen mogen

De Utrechtse oppositiepartijen CDA, VVD en UtrechtNu! hebben schriftelijke vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouder (B&W) over het zogenoemde Besties Cafe in Lombok. In die horecagelegenheid zijn alleen vrouwen welkom en geen mannen. Volgens de oppositiepartijen is dat in strijd met de gelijke behandeling van horeca in de stad.

Het Besties Cafe opende aan het begin van dit jaar haar deuren aan de Kanaalstraat in Lombok, en de oplettende wandelaar kan aan de gevel al opmaken dat het café niet voor mannen is bestemd. Onder de naam ‘Besties’ staat geschreven ‘Ladies Only Café’.

Rechtmatigheid

Genoeg reden voor de lokale partij van het CDA, VVD en UtrechtNu! om vragen te stellen over of dat eigenlijk wel mag. Volgens de partijen roept het café ‘vragen op over de rechtmatigheid van dit beleid en de manier waarop de gemeente Utrecht omgaat met gelijke behandeling in de horeca’. “In Nederland gelden duidelijke wetten tegen discriminatie, zoals de Grondwet, de Algemene wet gelijke behandeling en de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen”, schrijven de partijen.

“Volgens deze wetten mogen bedrijven en organisaties geen onderscheid maken op basis van geslacht bij het aanbieden van goederen en diensten, waaronder toegang tot horeca. Hoewel horecaondernemers eigen huisregels mogen hanteren, mogen deze niet in strijd zijn met de wet.”

Juridische risico’s

De oppositiepartijen zijn benieuwd of het college op de hoogte is van het beleid van Besties, en wat het college van het ‘female only’ beleid vindt. Ook willen de partijen weten of er meldingen zijn binnengekomen over het café, en of het college bereid is om in gesprek te gaan met Besties ‘om hen te wijzen op de mogelijke juridische risico’s van hun beleid’.