Utrechtse politiek vraagt aandacht voor herdenking Holocaust in Utrecht

De twaalf Utrechtse gemeenteraadsfracties hebben het college schriftelijke vragen gesteld over de herdenking van de Holocaust in Utrecht. De partijen voelen veel voor een gezamenlijke herdenking en willen verder weten of de gemeente bereid is om de plaatsing van Stolpersteine te blijven voortzetten.

“We willen de nagedachtenis aan de meer dan 100.000 Nederlandse Joden, Roma en Sinti, politieke gevangenen, dienstweigeraars, homoseksuelen, Jehova’s getuigen en gehandicapten die omkwamen in leven houden”, schrijven de Utrechtse fracties.

Ze willen graag weten of Utrecht meedoet aan de herdenking van de Holocaust, die jaarlijks op 27 januari is. Ook vragen ze de gemeente te onderzoeken of er behoefte is aan een gezamenlijke herdenking in de stad. Daarmee zou Utrecht een voorbeeld nemen aan Amsterdam. Hier werd op 30 januari de Holocaust herdacht.

Dimitri Gilissen (VVD): “De Holocaust is een van de donkerste bladzijden van de menselijke geschiedenis. Een gezamenlijke gemeentelijke herdenking is een waardevolle manier om de herinnering te koesteren aan alle slachtoffers. Ik hoop dat de burgemeester hiermee aan de slag wil.”

Stolpersteine

Ook stellen de Utrechtse fracties vragen over de Stolpersteine. “Wil het college zich blijvend inspannen voor de plaatsing van de gedenktekens?” Ook willen de partijen weten hoe Utrecht het plaatsen van de stenen nu ondersteunt.

“Ik vind het prachtig dat we ons als gemeenteraad hiermee laten horen over de herdenking van de Holocaust”, zegt Melody Deldjou Fard (GroenLinks). “Elke dag als ik langs de Stolpersteine (Struikelstenen) loop maakt het grote indruk op mij als bewoner van onze stad. Het laat me zien hoe belangrijk onze vrijheid is. En hoe belangrijk het is om deze te koesteren en te blijven strijden voor een samenleving waar iedereen zich in thuisvoelt.”

Wil jij DUIC steunen en een prachtig boek met de beste fotografie en verhalen van Utrecht in 2021 ontvangen? Voor 24,95 euro is DUIC in 2021 te bestellen en daarmee steun je direct onze journalistieke werkzaamheden.