Utrechtse politiek vraagt opheldering over ‘pedojagers’ die actief zijn in de stad

Verschillende Utrechtse politieke partijen vragen de gemeente om opheldering over de zogenoemde pedojagers in de stad. Deze burgers die vermeende zedendelinquenten proberen op te sporen gebruiken volgens de partijen soms excessief geweld. Daarnaast zouden de acties het werk van de politie hinderen.

D66, PvdA en SP zeggen zich zorgen te maken over signalen dat mensen steeds vaker het recht in eigen hand lijken te nemen bij de opsporing van pedofielen. Deze pedojagers doen zich in sommige gevallen voor als minderjarigen en maken via bijvoorbeeld sociale media afspraken met volwassenen. Op zo’n afspraak kan er geweld worden gebruikt. Ook in Utrecht zijn pedojagers actief.

“Wij begrijpen en steunen de wens van burgers dat er opgetreden moet worden tegen zedendelinquenten. Tegelijkertijd vinden onze partijen dat de opsporing van zedendelinquenten vanuit de overheid moet plaatsvinden”, aldus de partijen.

Arnhem

Ze zeggen dat deze burgeropsporing soms gepaard gaat met excessief geweld. “Zo overleed eind oktober een 73-jarige man in Arnhem nadat hij was mishandeld. Veel details zijn nog onbekend, maar het lijkt erop dat hier sprake is geweest van eigenrichting door ‘pedojagers’.”

Ook bestaat volgens de partijen het gevaar dat onschuldigen op basis van een ‘hetze’ of ‘rancune’ onterecht als pedofiel worden aangemerkt. Tot slot kunnen de burgeracties het onderzoek van de politie frustreren.

De politie en ook minister van Justitie en Veiligheid Ferdinand Grapperhaus hebben daarom opgeroepen om de opsporing van zedendelinquenten over te laten aan de overheid. Gisteren zei de minister nog dat het absoluut niet de bedoeling is dat burgers het heft in eigen handen nemen.

Opheldering

De partijen willen dan ook van de gemeente weten of er een Utrechts netwerk van pedojagers is en ook hoe groot deze dan zou zijn. Ook willen ze weten of er een samenwerking is tussen agenten en pedojagers. Daar volgens een aantal burgers die het AD heeft gesproken namelijk sprake van zijn.

Tot slot willen de partijen weten hoeveel meldingen van zedendelinquenten de politie heeft gehad in de afgelopen drie jaar en hoeveel van deze personen niet zijn opgepakt vanwege beperkte capaciteit.