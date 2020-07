Het CDA en GroenLinks zijn niet te tevreden over de manier waarop inwoners worden geïnformeerd over de bouw van de Cartesiusdriehoek. In april 2021 begint de bouw van de nieuwe stadswijk, met ongeveer 2.800 nieuwe woningen, een school, een sporthal, winkels, horeca en culturele voorzieningen.

De partijen willen van het college weten hoe zij buurtbewoners op de hoogte brengen van de inspraakmogelijkheden. belanghebbenden kunnen namelijk nog tot 17 september reageren op de plannen.



De Utrechtse Cartesiusdriehoek, nu nog een bedrijventerrein, wordt de komende jaren herontwikkeld tot een groene stadswijk met veel verschillende voorzieningen. Twee weken geleden presenteerde wethouder Klaas Verschuure de plannen voor fase 2-6 van het bouwproject. Ook werd bekendgemaakt dat de bouw in april volgend jaar van start gaat.

Het bestemmingsplan voor de fase 2-6 van de Cartesiusdriehoek ligt vanaf vrijdag 7 augustus tot en met 17 september 2020 voor iedereen ter inzage. Ook is er de mogelijkheid om reacties op de plannen te geven. Alle reacties zullen aan de gemeenteraad worden voorgelegd als zij besluiten over het bestemmingsplan.

Jantine Zwinkels van het CDA en Pepijn Zwanenberg van GroenLinks vinden het belangrijk dat omwonenden op verschillende manieren op de hoogte worden gebracht zodat zij op de plannen kunnen reageren. Zij vragen het college hoe ze dat, zowel in de buurt als online, gaan doen.

Groot bord

Het college schrijft in een brief aan de raad dat er op korte termijn een groot bord langs de Cartesiusweg wordt geplaatst. Hierop is voor buurtbewoners en voorbijgangers te lezen dat het bestemmingsplan vanaf 7 augustus ter inzage ligt en waar meer informatie te verkrijgen is. Mogelijk komt er nog een bord op de Koploperstraat.

Ook meldt het college dat er op 8 juli al een eerste wijkbericht is verspreid, waarin de terinzagelegging werd aangekondigd. “Wij vinden het belangrijk de omgeving zo goed mogelijk te informeren over de terinzagelegging van het bestemmingsplan. Daarom verspreiden wij meerdere wijkberichten. Daarnaast organiseren wij op 12, 17, 20 en 25 augustus van 17.00 tot 20.00 uur spreekuren met de projectmanager Cartesiusdriehoek.”

Op 7 september wordt ook een informatieavond georganiseerd. Die zal, afhankelijk van de coronamaatregelen, online of ergens in de buurt plaatsvinden.