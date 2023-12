Utrechtse posteractie voor vrede enorm populair

In de Utrechtse straten verschijnen steeds meer zwart-wit posters met een vredesduif met de tekst ‘Peace Now’. Er zijn er al duizenden verspreid. Daarmee is opnieuw een posteractie van initiatiefnemer Marije Lieuwens enorm populair. Eerder was zij verantwoordelijk voor de nijntje-poster ‘Utrecht zorg goed voor elkaar’ tijdens de coronacrisis. Die posters zijn nu nog steeds te zien in het straatbeeld. Wat bewoog haar om een nieuwe actie op touw te zetten?

“Ik moet iets doen”, dacht Lieuwens, die gegrepen was door alle oorlogen die nu in de wereld gaande zijn. Datzelfde gevoel had ze tijdens de coronacrisis, waarna er 150.000 posters en meer dan 180.000 ansichtkaarten werden verspreid met de iconische afbeelding van Dick Bruna. Ook met deze nieuwe posteractie, waar de bekende Utrechtse ontwerper Max Kisman aan meegewerkt heeft, gaat het hard.

Lieuwens: “Ik geloof dat een creatief beeld mensen in deze verwarrende tijden positief kan verbinden. Ik zocht een beeld dat oproept tot vrede, want uiteindelijk moet dat het einddoel zijn. Al die oude beelden uit de jaren ‘70 en ‘80 passen niet meer bij deze tijd, daarom vroeg ik Utrechtse vormgevers om beelden te maken.”

Utrechtse makers

Ondertussen zijn er verschillende ontwerpen in omloop, een van de populairste is de poster met de vredesduif: “Deze poster met de vredesduif is gemaakt door Max Kisman en voelde meteen iconisch. Met een zwart-wit beeld proberen we een beetje nuance te brengen in een gepolariseerde wereld.” De poster wordt door verschillende winkels in de Domstad verspreid en ligt ook in de Utrechtse bibliotheken.

Verder vertelt Lieuwens: “Naast de duif van Max Kisman hebben we nog drie andere ontwerpen klaarstaan van Utrechtse makers. Het is, naast een artistieke oproep voor vrede, ook een positief visitekaartje voor de stad. Ik hoop dat het snel rustiger wordt in de wereld en dat deze actie snel overbodig is.”

Donaties

De poster was een spontaan idee dat al snel uit de hand liep. Lieuwens: “Ik won begin november een startbedrag bij Awesome Utrecht. Dat geld is allang op en nu print ik posters van donaties. Nu de poster ‘viral’ gaat, worden de kosten hoger dan mijn middelen. Helaas is het niet gelukt om geld aan te vragen bij een fonds, want die hebben bijna allemaal als harde eis dat je nog niet begonnen mag zijn met je project. Maar al die oorlogen denderen maar door, dus ik kon niet wachten.”

Lieuwens heeft wel wat sponsoring: “Gelukkig krijgen we een beetje sponsoring van de duurzame drukker Libertas Pascal, maar we zoeken nog geld voor een nieuwe oplage. Rond kerst is vrede op aarde altijd een wens van veel mensen, dus mooi als er dan extra veel posters hangen. Maar ik hoop dat deze posteractie snel niet meer nodig is, want ik gun iedereen een leven in vrede en vrijheid.”