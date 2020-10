Utrechtse professor laat meer dan miljoen euro na aan studenten in nood

Professor Joop van der Maas, die op 2 juni 2020 overleed, laat zijn volledige erfenis na aan het Utrechts Universiteitsfonds. Het geld is bedoeld om studenten te helpen die buiten hun schuld in financiële of emotionele problemen zijn geraakt.

Dankzij deze bijzondere erfenis van naar verwachting meer dan een miljoen euro kan het Utrechts Universiteitsfonds jarenlang heel veel Utrechtse studenten helpen.

Vorig jaar ontving het fonds nog de grootste erfenis in haar geschiedenis. Johanna Alida van Leerzem liet haar gehele vermogen, met een omvang van 1,2 miljoen euro, na aan de universiteit. Van Leerzem studeerde in de jaren ’50 geneeskunde in Utrecht.

Over Joop van der Maas

Op de website van de Universiteit Utrecht wordt het leven van Van der Maas beschreven. Joop van der Maas werd op 21 september 1936 geboren in het Zeeuwse Oosterland, hij had daar een onbezorgde jeugd. Daar kwam een einde aan in 1953, door de watersnoodramp. Hij werd geëvacueerd naar Hilversum waar hij in hetzelfde jaar nog zijn diploma HBS B haalde.

Vervolgens begon hij zijn studie Scheikunde aan wat toen nog de Rijksuniversiteit te Utrecht heette. Hij promoveerde uiteindelijk in 1965 en kreeg daarna een aanstelling bij de universiteit. In 1980 werd hij benoemd tot hoogleraar Spectrochemische analyse aan de Faculteit Scheikunde. In 2001 ging hij met pensioen, maar bleef altijd actief.

Op de site van de UU staat verder: “Joop van der Maas was een warm mens, oprecht geïnteresseerd in zijn studenten. Hij hield ook zijn leven lang een band met Zeeland waar hij, na de dood van zijn ouders, hun huis met de daarbij behorende landbouwgrond aanhield. De tijdens de ramp doorstane verdrinkingsangst, opvang en huisvesting in een gastgezin hadden hem in belangrijke mate gevormd. Daardoor had hij oog voor studenten met een achterstand. Er kunnen, zo was zijn motto, nu eenmaal altijd dingen gebeuren in je leven, en je moet iedereen een tweede kans gunnen.”