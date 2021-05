Utrechtse projecten ontvangen tussen 2014 en 2020 ruim half miljard aan EU-subsidies

De Europese Unie heeft tussen 2014 en 2020 ruim een half miljard euro aan subsidies gegeven aan verschillende projecten in de gemeente Utrecht. Bijna 215 miljoen euro is terechtgekomen bij de Universiteit Utrecht (UU). Dat blijkt uit onderzoek van ERAC dat is uitgevoerd in opdracht van de provincie.

In totaal heeft de provincie Utrecht tussen 2014 en 2020 zo’n 724 miljoen euro aan EU-subsidies ontvangen. Dat geld is vervolgens verdeeld over 2.355 projecten. “Dit heeft geresulteerd in een extra investeringsimpuls van €984 miljoen en een werkgelegenheidseffect van 13.511 banen”, is te lezen op de website van de provincie.

Universiteit

Ruim 76 procent (551.751.286 euro) van het totale subsidiebedrag is terechtgekomen in de gemeente Utrecht. De UU heeft tussen 2014 en 2020 voor 316 projecten een subsidie gekregen en is daarmee de organisatie met de meeste deelnames in de verschillende Europese programma’s. In totaal kreeg de universiteit net geen 215 miljoen aan EU-subsidies.

Het UMC Utrecht staat met 135 projecten op de tweede plek van organisaties met de meeste deelnames. Het ziekenhuis kreeg tussen 2014 en 2020 ruim 100 miljoen aan subsidie. Andere opvallende namen in de lijst zijn de gemeente Utrecht (23 projecten/11,8 miljoen euro), Hogeschool Utrecht (18 projecten/5,7 miljoen euro) en het Prinses Máxima Centrum (15 projecten/12,9 miljoen euro).

Kennis

De provincie Utrecht heeft naar eigen zeggen de grootste ‘kennisconcentratie’ van Nederland. De Utrechtse kennis- en onderzoeksinstellingen trekken dan ook de meeste Europese subsidies aan. Het gaat om ruim 419 miljoen euro. “Het betreft grootschalige onderzoeks- en innovatieprojecten op het gebied van bijvoorbeeld medisch onderzoek, digitalisering, duurzame energie of elektrisch vervoer”, aldus de provincie.

Europese subsidies zijn daarnaast onder andere gebruikt om de stadsbussen te vergroenen en om sociale huurwoningen van twaalf flatgebouwen in Kanaleneiland energieneutraler te maken.