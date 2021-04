Utrechtse PvdA krijgt geen steun voor tijdelijke boycot van ontwikkelaar Wilhelminawerf

De motie van de Utrechtse PvdA om de relaties met ontwikkelaar KondorWessels Projecten (KWP) tijdelijk te verbreken, kon donderdag niet op steun rekenen van de Utrechtse raad. Utrecht ligt met ontwikkelaar KondorWessels Projecten in de clinch over de huurprijzen van woningen in de Wilhelminawerf, in de Merwedekanaalzone.

Volgens het Utrechtse college houdt KWP zich niet aan de in 2016 gemaakte prijsafspraken, maar volgens KWP zijn er geen bindende afspraken over de huurprijzen gemaakt. Het college besloot twee weken geleden, nadat gesprekken met KWP niks opleverden, om naar de rechter te stappen.

KWP is een dochterbedrijf van Volker Wessels, een ontwikkelaar die meerdere projecten in Utrecht heeft lopen. Onder meer het bouwproject aan de Archimedeslaan wordt uitgevoerd door Volker Wessels. De PvdA diende een motie in die het college opdraagt de relaties met KWP en moederbedrijf Volker Wessels tijdelijk te beëindigen.

Stopzetten

“Wij willen dat de gemeente haar zakelijke relatie met ontwikkelaar KondorWessels Projecten (KWP) tijdelijk stopzet tot het juridische geschil in het project Wilhelminawerf opgelost is”, zegt PvdA-raadslid Bülent Isik.

Isik betoogt dat geen enkele projectontwikkelaar de baas is in de stad. “Dat is namelijk de Utrechtse gemeenteraad. Dat moeten alle ontwikkelaars en beleggers weten. Wij bepalen hier de spelregels en niet het grootkapitaal.”

Geen meerderheid

Een eerdere motie van de PvdA om KWP te sommeren zich aan de prijsafspraken te houden, werd nog unaniem aangenomen. De motie van woensdag om de zakelijke relaties tijdelijk te beëindigen kon niet op steun rekenen. Alleen de PvdA stemde voor.

De PvdA is teleurgesteld over de uitkomst. “Helaas werd deze motie tijdens het debat niet door een meerderheid gesteund. Het college kiest er samen met een grote meerderheid van de raadsleden voor om de zakelijke voort te zetten met de ontwikkelaar die gemaakte afspraken niet nakomt. Teleurstellend.”