Utrechtse raad wil uitleg van college over afwijzen commercieel zwembad

Verschillende partijen in de Utrechtse gemeenteraad hebben het college vragen gesteld over de plannen voor een nieuw zwembad. In december werd duidelijk dat de gemeente graag een bad wil bouwen bij het Máximapark. Een commerciële partij, Vitaliteits- en Educatie Centrum (VEC) Midden-Nederland, wil een zwembad bouwen bij Strijkviertel. Uit een haalbaarheidsonderzoek kwam het plan van VEC naar voren als ‘meest kansrijk’, maar het plan is door het college vooralsnog afgewezen.

Uit verschillende onderzoeken in opdracht van de gemeente blijkt dat er komende jaren in de gemeente Utrecht een tekort aan overdekt zwemwater ontstaat. Omdat de stad flink groeit is er ruimte voor en behoefte aan een nieuw zwembad. De gemeente liet afgelopen december weten graag een zwembad te bouwen bij het Máximapark.

Om een nieuw zwembad te bouwen is er wel een hoop geld nodig. Uit het onderzoek komt een totaalbedrag van ongeveer 15 miljoen euro naar voren. Dit geld is nog niet door de gemeente gereserveerd, dat moet dus nog wel gebeuren.

Plan van VEC

Tegelijkertijd werd duidelijk dat er ook een commerciële partij is die wel een zwembad wil bouwen. Het plan dat VEC Midden-Nederland voor ogen heeft, bevat een uitbreidbaar binnenbad en een buitenzwembad aan Strijkviertel, al ligt die locatie niet vast.

VEC wil het zwembad combineren met commerciële functies, zoals horeca en een businesscentrum, maar ook met maatschappelijke diensten, zoals huiswerkbegeleiding, een kinderopvang, een leeromgeving in samenwerking met ROC Midden-Nederland en een trainingsfaciliteit voor de veiligheidsregio’s. In het plan is ook een duiktoren van 20 meter

diep opgenomen

Volgens een van de haalbaarheidsonderzoeken is het plan van initiatiefnemer VEC Midden- Nederland het ‘meest kansrijk’. Vorige week was er een informatiebijeenkomst waar ook VEC aanwezig was. CDA, VVD, D66 en PvdA lieten na die bijeenkomst weten ‘gecharmeerd’ te zijn van het plan van VEC.

Deze politieke partijen vragen zich nu af waarom het plan vooralsnog door de gemeente is afgewezen. Ook willen de partijen van het college weten of er alsnog gepraat kan worden over een commercieel zwembad, zoals VEC dat voor ogen heeft.