Utrechtse raadsleden willen nieuwe verlofregeling

De Utrechtse gemeenteraadsleden vinden dat de huidige verlofregeling toe is aan vernieuwing. Samen met hun collega’s uit Groningen en Breda sturen ze donderdag een brief naar het ministerie van Binnenlandse Zaken om hier aandacht voor te vragen.

Gemeenteraadsleden kunnen alleen verlof aanvragen in het geval van zwangerschap, bevalling of ziekte. De regels zijn verankerd in de Grondwet en de Kieswet en werden twintig jaar geleden doorgevoerd om vooral de positie van vrouwen in de politiek te versterken.

Andere redenen, zoals ouderschapsverlof, pleegzorg, adoptie en mantelzorg zijn niet geldig voor het aanvragen van verlof. Dat is volgens de raadsleden niet meer van deze tijd.

De raadsleden schrijven: “De afgelopen decennia zijn de samenleving en de arbeidsmarkt sterk veranderd. Meer flexibiliteit, ruimere verlofregeling voor aanstaande ouders en mantelzorg of (zorg)verlof voor speciale gevallen zijn steeds meer normaal geworden. Echter, de verlofregeling van volksvertegenwoordigers is in die tijd niet mee veranderd.”

16 weken

De verloftermijn is bovendien gebonden aan een vaste periode van steeds 16 weken. Een praktijkvoorbeeld is een van de initiatiefnemers, Jony Ferket (fractievoorzitter D66 Utrecht). Zij neemt nu twee keer 16 weken, dus in totaal 32 weken, verlof vanwege haar zwangerschap. Liever had zij een kortere periode opgenomen.

Ferket: “Avonden en weekenden doorwerken tot slechts enkele weken voor mijn uitgerekende datum is vanwege mijn zwangere lijf niet meer te combineren met mijn andere werk en mijn gezin. Voor mij zijn 16 weken verlof net te kort, maar 32 weken weer veel te lang.”

Verplicht ontslag indienen

Ook is het niet mogelijk om je tijdelijk als raadslid te laten vervangen wanneer zich een maatschappelijke kans voordoet. Zo kon Rick Zagers (raadslid VVD Breda) alleen deelnemen aan een buitenlandse uitzending voor Defensie als hij zijn ontslag als raadslid zou indienen omdat de reden niet onder de wettelijke verlofmogelijkheden valt.

De boodschap van deze raadsleden is helder: de huidige verlofregeling die vastgelegd is in landelijke wetgeving, is aan modernisering toe. Omdat deze regelgeving vastgelegd is in de Grond- en Kieswet is Den Haag nu aan zet.