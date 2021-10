Utrechtse radiopresentator Jurgen van den Berg verruilt NOS voor Omroep MAX

Radiopresentator Jurgen van den Berg (56) stopt als presentator van het NOS Radio 1 Journaal. De Utrechter krijgt vanaf 3 januari een eigen middagshow bij Omroep MAX.

Jurgen van den Berg was sinds 2016 op werkdagen te horen als presentator van het NOS Radio 1 Journaal en werkte daarvoor als presentator van Langs de Lijn, Radio Tour de France en als nieuwslezer in de ochtendshow van Giel Beelen op 3FM.

Het nieuwe programma van de radiopresentator gaat Villa VdB heten en is vanaf 3 januari van maandag tot en met donderdag tussen 14.00 en 15.30 uur op de radio bij Omroep MAX. “Eindelijk is het hoge woord eruit”, laat Van den Berg via Instagram weten.

Tekst loop door onder instagrambericht

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Jurgen van den Berg (@jurgenvandenos)

Nooit echt wat gepland

DUIC sprak Jurgen van den Berg in 2019 voor de rubriek Utrecht Volgens. Op de vraag wat zijn ambities zijn, zei hij destijds dat hij zijn hele carrière nog nooit echt wat gepland had. “Ik weet niet of ik over tien jaar nog steeds om 4.00 uur op wil staan. Ik heb gezegd dat ik dit voor drie jaar zou doen. Die drie jaar zijn nu weer met drie jaar verlengd. In de tussentijd ga ik bedenken hoe en wat. Het zou zomaar kunnen zijn dat ik iets heel anders ga doen, maar wel altijd met radio erbij.”