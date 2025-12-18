Utrechtse regenboogcafé Bodytalk deelt beelden van bekogeling vlag met eieren

De regenboogvlag van LGBT+-bar Bodytalk aan de Oudegracht is in ruim twee weken tijd twee keer bekogeld met eieren. De bar deelt op Instagram een filmpje waarop te zien is hoe de daders op maandag 1 december rond 23.00 uur en op dinsdag 16 december rond 21.00 uur de regenboogvlag bekogelen, waarna zij hard wegrennen. De beelden zijn inmiddels in handen van de politie.

Volgens de kroegeigenaren waren het de eerste keer twee jongens die met de eieren gooiden. Op dinsdag 16 december ging het waarschijnlijk om vier jongens, waarbij volgens Bodytalk dezelfde twee jongens opnieuw betrokken waren.

Body Talk heeft de beelden doorgestuurd naar de politie en roept via sociale media op de beelden te delen.