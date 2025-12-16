Utrechtse religieuze groepen roepen politici op verantwoordelijkheid te nemen voor meer verbinding

Onder andere de Ulu Moskee, de Liberaal Joodse Gemeente Utrecht en Assoena Moskee Utrecht roepen de landelijke en lokale politiek op tot verbinding en verantwoordelijkheid in het publieke debat. De organisaties zien dat het politieke en maatschappelijke debat steeds vaker draait om zondebokken, misinformatie en groeiend wantrouwen tussen bevolkingsgroepen.

De religieuze organisaties maken zich zorgen over een publiek debat dat steeds vaker groepen mensen stigmatiseert en de tegenstellingen vergroot. Zo menen zij dat bepaalde groepen, waaronder asielzoekers, moslims en joden vaak zonder goede onderbouwing, en meestal onterecht, worden aangewezen als schuldigen voor ingewikkelde maatschappelijke problemen zoals woningtekorten, onveiligheid en economische druk.

Daarnaast zeggen ze dat incidenten waarbij jongeren met een migratieachtergrond betrokken zijn, veel negatieve aandacht, krijgen terwijl vergelijkbaar gedrag van andere groepen minder fel wordt veroordeeld. Als voorbeeld noemen zij de ongeregeldheden in Amsterdam toen Maccabi Tel Aviv tegen Ajax speelde.

“Het gedrag van beide partijen was verwerpelijk, maar het gedrag van de ene groep jongeren werd door de media uitvergroot en eenzijdig belicht, waarna een aantal politici onmiddellijk beschuldigend de toon zetten door te spreken over ‘mislukte integratie’ van ’Marokkanen’ en ‘moslims’”, aldus de Utrechtse interreligieuze groep. Dit verschijnsel zou angst en ongelijkheid voeden, en een verkeerd beeld van de samenleving geven.

Nazisymbolen

De laatste tijd zien de religieuze organisaties geweld van extreemrechtse groepen toenemen, zoals bij de recente rellen op het Malieveld met nazisymbolen, haatleuzen, brandende politieauto’s en een aangevallen partijpand, maar dit krijgt veel minder negatieve media-aandacht, vindt de interreligieuze Utrechtse groep.

Een andere zorg die wordt genoemd, zijn de demonstraties die plaatsvinden tegen het optreden van Israël in Gaza, waarbij Joodse mensen worden aangevallen op basis van het beleid van Israël, alleen omdat ze Joods zijn.

Oproep aan de politiek

Op basis van drie punten willen ze een oproep doen aan de politiek: oproepen tot respectvolle en verbindende taal en actief optreden tegen stigmatisering; in het publieke debat de nadruk leggen op feiten, nuance en positieve voorbeelden; en ontmoeting en sociale verbondenheid stimuleren door initiatieven te ondersteunen die mensen samenbrengen.