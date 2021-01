Utrechtse ROC-studenten krijgen eerder ‘prikles’ om te kunnen helpen bij vaccineren tegen coronavirus

Utrechtse studenten van het Gezondheidszorgcollege van ROC Midden Nederland kunnen straks ingezet worden bij het vaccineren van mensen tegen het coronavirus. De Gezondheidszorgcolleges in Utrecht en Amersfoort zorgen dat studenten die nog geen ‘prikles’ hebben gehad dat eerder krijgen zodat ze kunnen helpen bij het vaccineren.

Het gaat om studenten van de opleidingen Verpleegkunde, Verzorging en Doktersassistent. Zij krijgen, als ze dat nog niet hebben gehad, komende weken ‘priklessen’. Volgens het ROC komen de priklessen voor sommige studenten iets eerder dan verwacht.

“Ja, we hebben het curriculum van deze studenten aangepast. Normaal krijgen ze pas later in hun studiejaar prikles. Gezien de urgentie van het vaccineren tegen de verdere verspreiding van het coronavirus hebben we die lessen naar voren gehaald”, legt Jos van der Eijk, directeur van het Gezondheidscollege Utrecht, uit. “We willen klaar zijn voor het vaccineren van inwoners van de provincie Utrecht wanneer er een beroep op ons wordt gedaan.”

Angst

In de lessen wordt aandacht besteedt aan het prikken zelf, maar ook aan de angst die sommige mensen voor injecties hebben. “Onze studenten moeten ook gerust kunnen stellen en vertrouwen geven. De psychosociale kant wordt -ondanks de urgentie van het opleiden van de studenten- absoluut niet uit het oog verloren”, aldus Van der Eijk.

De eerste lichting ROC-studenten is vrijdag begonnen met proefprikles. Eerstejaars ROC-studenten Verpleegkunde die werken in het UMC Utrecht oefenden het prikken op een pop. “Het hoort gewoon bij je opleiding. In die zin komt het voor mij niet als verrassing dat ik dit geleerd krijg”, zegt een van de studenten. “De reden dat we dit juist nu doen begrijp ik helemaal. Het is fijn dat ik op deze manier kan bijdragen aan het stoppen van het virus.”

Teststraat

Het is niet voor het eerst dat ROC-studenten zich inzetten tijdens de coronacrisis. Op een van de locaties van het ROC, aan de Brandenburchdreef, kunnen mensen zich met een sneltest laten testen op het coronavirus. Ook daar worden al studenten ingezet.