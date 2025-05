Utrechtse rugbydames in finale landelijke kampioenschappen: ‘Spannend maar vooral heel leuk’

De selectie van de Rugbyende Utrechtse studenten (RUS) staat in de finale voor de landelijke kampioenschappen. De laatste keer dat de club kampioen is geworden, is jaren geleden. “Spannend, maar vooral heel leuk”, zegt Penningmeester Fien van Berkel daarover.

De dames van RUS spelen al jarenlang in de zogenoemde ereklasse (het hoogste landelijke niveau voor rugby, red.), maar het kampioenschap laat inmiddels weer enkele jaren op zich wachten. De laatste keer dat de Utrechtse studentenclub zich de beste van ons land mocht noemen, is 2016.

Nieuw team

Een tijdje geleden, maar met een logische verklaring, zegt Penningmeester Fien van Berkel: “Een groot deel van de vorige kampioensgeneratie is weggegaan. We zijn ten slotte een studentenvereniging, dus niet iedereen blijft hangen.” Het duurde volgens de rugbyer even om als nieuw team te bouwen naar topniveau. “Maar dat is nu gelukt!”

De dames van RUS nemen het op tegen de Amsterdamse club AAC. Die laatstgenoemde partij staat op dit moment op de tweede plek. RUS topt de competitie.

RUS is de enige rugbyvereniging voor vrouwen in Nederland die focust op studenten én in de ereklasse speelt. De teams waar het Utrechtse team het opneemt, zijn ‘gewone’ verenigingen. “Of burgerverenigingen, zoals wij ze noemen”, zegt Fien.

Prestatie

Het mogelijke kampioenschap voor de Utrechtse studenten is spannend, vertelt de penningmeester. “We zijn een beetje zenuwachtig, vooral omdat bijna niemand in ons team eerder een finale heeft gespeeld. Slechts één iemand uit ons team stond eerder in de finale.”

Tegelijkertijd zegt Fien dat het team er vooral heel veel zin in heeft. “We gaan gewoon heel erg ons best doen en kijken waar dat ons brengt. De landelijke finale is al een prestatie op zichzelf, dus het wordt hoe dan ook feest.”

De finale van de rugby dames is op 24 mei bij Rugby Nederland in Amsterdam.