Utrechtse scholieren leren rekenen met verhaaltjessommen over Utrecht

Een aantal basisscholen in Utrecht start maandag 25 oktober met een Utrechtse rekenmethode rondom verhaaltjessommen. Ze doen een maand lang mee met een proef van DagelijksRekenen Utrecht. Leerlingen uit groep 6, 7 of 8 krijgen elke week 20 sommen over hun eigen stad.

“We blijven dicht bij de belevingswereld van de leerlingen door sommen te maken over Utrecht, hun eigen vertrouwde omgeving”, zegt Patrick de Jager, de initiatiefnemer van DagelijksRekenen. “Dat maakt het rekenen niet alleen leuker, ze leren hierdoor ook sneller en komen meer te weten over hun stad. Kennis die ze ’s avonds weer kunnen delen aan de keukentafel.”

De Jager heeft ervaring als leraar van groep 8. Vorig jaar begon hij met zijn project om leerkrachten te helpen om rekenen weer leuker te maken voor de leerlingen.

Zelf sommen bedenken

In de rekensommen worden herkenbare plekken in de stad gekoppeld aan praktische rekensommen. Zo komen bijvoorbeeld thema’s als ‘Grachten & Singels’, ‘Sportverenigingen’ en ‘Utrecht Overvecht’ aan bod.

“We zien in andere steden dat leerkrachten en leerlingen zo enthousiast worden, dat ze zelf ook sommen bedenken en insturen over hun school, sportvereniging of andere thema’s uit hun omgeving.”

De proef loopt tot en met 25 november. Basisscholen die geïnteresseerd zijn, kunnen zich in deze proefperiode ook nog aanmelden. Met de hele school, of met een klas.