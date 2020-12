Utrechtse school voorkomt sluiting door nieuw ventilatiesysteem, maar niet iedereen is blij

Op het dak van De Bonte Berg, een scholengebouw in de Utrechtse wijk Veldhuizen, heeft de gemeente Utrecht een ventilatiesysteem geplaatst. Dit was nodig omdat het gebouw aan de Keerderberg anders niet zou voldoen aan de regels voor Frisse Scholen en daardoor deels zou moeten sluiten.

“Er was geen goed binnenklimaat in De Bonte Berg”, schrijft de gemeente in een brief aan de raad. “Er was te weinig frisse en gezonde lucht in het gebouw. […] Frisse lucht in scholen is momenteel extra belangrijk vanwege het coronavirus.”

Het ventilatiesysteem, dat onder andere bestaat uit een aantal grote kasten die op het dak zijn geplaatst, is groter dan het oude systeem. Voor aanvang van het plaatsen van de constructie moest de gemeente een vergunning aanvragen, maar dat verliep niet zoals het had gemoeten. “Dit is door een vergissing helaas niet tijdig gebeurd. Toen dit is ontdekt, is deze vergunning alsnog aangevraagd”, aldus de gemeente Utrecht.

Omwonenden

De uiteindelijke aanvraag verliep ook niet helemaal zonder problemen. Deze is namelijk getoetst aan het geldende bestemmingsplan, maar bleek niet overeen te komen met de regels. “Daarom is stedenbouwkundig advies ingewonnen en is er advies gevraagd aan de commissie voor welstand en monumenten.”

Bovendien waren zo’n dertig omwonenden niet blij met de komst van de installaties op het dak van De Bonte Berg. De bewoners zijn volgens de gemeente van mening dat de luchtbehandelingsinstallatie een vermindering van zon oplevert. “Daarnaast zijn zij van mening dat het uitzicht belemmerd wordt en dat er sprake is van waardevermindering van hun woningen.”

Uiteindelijk heeft de voorzitter van de Vereniging van Eigenaars (VVE), die sprak namens 28 omwonenden, een compromisvoorstel gedaan. Om gerechtelijke procedures te voorkomen is voorgesteld om de kasten op het dak te camoufleren.

Afweging

De gemeente schrijft ten slotte dat bij het afwegen van alle bij het besluit betrokken belangen, het belang van schone lucht in de scholen het zwaarst weegt. “Daarnaast voldoet de huidige aanvraag voor deze luchtbehandelingsinstallatie aan de redelijke eisen van welstand.”

Op dit moment is de gemeente nog in overleg met omwonenden. Er wordt gesproken over hoe het ventilatiesysteem een ‘acceptabele uitstraling’ kan krijgen. “Bijvoorbeeld door middel van een omkasting.”