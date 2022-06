Utrechtse schoolklas wint eerste prijs op UNICEF Kinderrechten Filmfestival

Groep 7 van basisschool de Odyssee uit Utrecht heeft de eerste prijs gewonnen op het landelijke UNICEF Kinderrechten Festival. De kinderen moesten een film maken over een van de rechten uit het Verdrag van de Rechten van het Kind. De beste inzending mocht een korte film opnemen met filmmaker, filmcoach en acteur Freek Commandeur.

‘De nieuwe juf in groep 7 is heel raar. Ze weet allemaal dingen van de leerlingen die niemand anders weet… Hoe kan dat?’ Zo luidt de introductie van de korte film die groep 7 van basisschool de Odyssee maakte voor het UNICEF Kinderrechten Filmfestival. In de film gaan de kinderen in op artikel 16 uit het verdrag, het recht op privacy. De kinderen werden geholpen met het script en de opnames van de film door een filmcoach van Hollywood in de Klas, dat filmeducatie voor kinderen verzorgt.

Filmcoach Freek

De film van groep 7 van de Odyssee, die tien minuten duurt, werd uitgekozen door filmcoach Freek Commandeur als beste inzending. Daarom mogen de kinderen met Filmcoach Freek gratis een korte kinderrechtenfilm maken, die getoond wordt op het Youtube-kanaal van het Kinderrechten Filmfestival, met 170.000 volgers.