Utrechtse schoolbesturen luiden noodklok: ‘Situatie is niet langer verdedigbaar’

De schoolbesturen van de International School Utrecht, X11 en Unic roepen met een brandbrief de hulp in van de Utrechtse gemeenteraad. De scholen spreken van een ‘aangebroken alarmfase’ en de raad moet ingrijpen omdat het overleg met wethouders Klein en Verschuure niks zou opleveren. De zorgen gaan over het tekort aan goede huisvesting.

De woorden van de schoolbesturen zijn hard en kritisch richting de gemeente: “Helaas kunnen wij als schoolbesturen niet langer de verantwoordelijkheid nemen voor de situatie waar de gemeente Utrecht ons in heeft gebracht. Als de huidige situatie ongewijzigd blijft, kunnen wij het pedagogisch en didactisch klimaat op onze scholen niet langer garanderen […] Naar onze overtuiging is de huidige situatie niet langer uitlegbaar of verdedigbaar richting docenten, ouders, leerlingen en onze partners.”

Maar waar gaat het dan precies om? Het gaat in het kort om goede huisvesting voor de leerlingen van de verschillende scholen. Volgens de schoolbesturen heeft de gemeente haar huiswerk niet goed gedaan en eerder gemaakte afspraken verbroken.

Papendorp

Zo zou er een tijdelijke huisvestingen voor leerlingen van ISU gebouwd worden op Papendorp. De gemeente zou daar te weinig budget voor gereserveerd hebben waardoor de tijdelijke locatie niet gebouwd kan worden. Daardoor kunnen ook leerlingen van X11 en Unic weer geen gebruik maken van de huidige huisvesting van ISU. Er zijn te weinig schoolgebouwen, panden staan ‘stijf van het afbladderende asbest’ of zijn aan renovatie toe. De problemen stapelen zich volgens de schoolbesturen steeds meer op, waardoor er mogelijk een groeistop komt voor de scholen.

De gemeente schreef vorige maand inderdaad dat de tijdelijke locatie op Papendorp miljoenen euro’s duurder zou worden dan eerder gedacht. Daarom had de gemeente voorgesteld om leegstaande kantoorpanden te gebruiken als tijdelijke schoollocatie.

Hulp

De schoolbesturen roepen nu de hulp in van de gemeenteraad: “Mede gezien de bijzondere verantwoordelijkheid die u als gemeenteraad voor het openbaar onderwijs heeft, doen wij als besturen van zowel de NUOVO Scholen als de International School Utrecht, in het belang van het openbaar onderwijs, een beroep op u als gemeenteraad om in te grijpen en voor aanvang van het nieuwe schooljaar met een oplossing te komen voor de tijdelijke huisvesting van zowel de ISU als X11 en UniC.”