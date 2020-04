Utrechtse schrijfster maakt boek gebaseerd op dagboeken van oorlogskinderen

De Utrechtse kinderboekenschrijfster Annemarie van den Brink schreef een verhalenboek gebaseerd op dagboeken van kinderen uit de Tweede Wereldoorlog: Oorlog in inkt. Ze dook samen met Suzanne Wouda in de archieven van het NIOD in Amsterdam en maakten een bijzonder boek.

Bij het NIOD (Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie) worden zo’n 2000 dagboeken uit de Tweede Wereldoorlog bewaard. Ruim honderd daarvan zijn dagboeken van kinderen. Schrijfster Annemarie van den Brink dook samen met collega-schrijfster Suzanne Wouda Brink het archief in en stuitte op ontroerende, spannende en soms ook onthutsende getuigenissen van kinderen.

Op basis van de dagboekverhalen schreven ze Oorlog in inkt. Het bevat verhalen over onder meer de vlucht naar Engeland in 1940, de hongerwinter en de kindertransporten. Ook de Slag om Arnhem, de kampen in Nederlands-Indië en het bombardement op Rotterdam komen aan bod.

Bijzonder

Een van de verhalen, dat over Henk Rauwerdink, speelt zich af in de Achterhoek. Samen met zijn vriend Maarten uit Utrecht houdt hij zich verscholen in een hol onder een boerderij waar veel onderduikers zitten. Op het nippertje weten ze te ontsnappen als de Duitsers de boerderij in de brand steken.

Annemarie van den Brink vertelt: “Wij hebben veertien dagboeken gekozen en deze bewerkt tot verhalen. We hebben daarbij de originele dagboeken in handen gehad en gelezen, of kopieën als er geen origineel aanwezig was. Vooral bijzonder was dat we de dagboekschrijvers of hun familieleden hebben opgespoord en ze hebben gesproken, voor zover ze nog in leven waren natuurlijk. Uiteindelijk is het een boek geworden met verhalen voor verschillende generaties; voor kinderen van 10 tot volwassenen tot 110.”

Oorlog in inkt werd gepresenteerd bij het NIOD. De schrijfsters vertelden over de dagboeken in aanwezigheid van familieleden van de dagboekschrijvers en Utrechtse scholieren van het Gregorius College.