Utrechtse schrijver Marieke Lucas Rijneveld (28) genomineerd voor International Man Booker Prize

De Utrechtse schrijver en dichter Marieke Lucas Rijneveld is genomineerd voor de International Booker Prize 2020. Rijneveld is na Harry Mulisch en Tommy Wieringa de derde Nederlander die genomineerd is voor de literatuurprijs.

De Engelse vertaling van Rijnevelds boek De avond is ongemak (The Discomfort of Evening) is op de longlist van de prestigieuze literatuurprijs geplaatst. Er staan in totaal dertien boeken op de lijst. De prijs wordt uitgereikt voor een vertaalde roman die verschijnt in het Verenigd Koninkrijk of Ierland.

Rijneveld won voor De avond is ongemak dit jaar al de Peter van Straaten Psychologieprijs. Ze schreef tot nu toe twee dichtbundels en een roman. Op 2 april wordt de shortlist van de International Man Booker Prize bekendgemaakt.

De avond is ongemak gaat over een gereformeerd boerengezin dat wordt getroffen door de dood van een kind. Het boek is geschreven vanuit het oogpunt van Jas. De lezer ziet door haar ogen hoe de familieleden omgaan met het verlies. Vader en moeder zijn zo met het verlies bezig dat ze niet zien hoe Jas, haar zusje Hanna en haar broer Obbe langzaam ontsporen.