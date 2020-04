Utrechtse Marieke Lucas Rijneveld als eerste Nederlander shortlist International Booker Prize

Het boek De avond is ongemak van de Utrechtse schrijver Marieke Lucas Rijneveld (28) is doorgedrongen tot de shortlist van de International Booker Prize 2020. Rijneveld is de eerste Nederlander die dat lukt.

De International Booker Prize is de meest prestigieuze prijs voor in het Engels vertaalde literatuur die is uitgebracht in het Verenigd Koninkrijk of Ierland. Op de shortlist staan nog vijf andere romans.

Alleen Harry Mulisch en Tommy Wieringa haalden net als Rijneveld de longlist van de International Booker Prize. Rijneveld is de eerste Nederlander die ook de shortlist bereikt. De winnaar van de International Booker Prize wordt op 19 mei bekendgemaakt en krijgt 50.000 pond dat wordt verdeeld tussen schrijver en vertaler. Daarnaast krijgt elke genomineerde op de shortlist 1000 pond.

HOLY COW SHIT: THE DISCOMFORT OF EVENING on the SHORTLIST of the INTERNATIONAL BOOKER PRIZE 2020💖💖 Translated by @M_Hutchison @FaberBooks @AtlasContact pic.twitter.com/pIFPd3RVc8 — Marieke Lucas Rijneveld (@mariek1991) April 2, 2020

De avond is ongemak (The Discomfort of Evening) gaat over een gereformeerd boerengezin dat wordt getroffen door de dood van een kind. Het boek is geschreven vanuit het oogpunt van Jas. De lezer ziet door haar ogen hoe de familieleden omgaan met het verlies. Vader en moeder zijn zo met het verlies bezig dat ze niet zien hoe Jas, haar zusje Hanna en haar broer Obbe langzaam ontsporen.