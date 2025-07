Utrechtse schuilkelders zijn op één hand te tellen: oude bunkers bieden nauwelijks nog bescherming

Tijdens de Koude Oorlog werden in Utrecht verschillende schuilkelders gebouwd, bedoeld om de bevolking bescherming te bieden bij een kernoorlog. Inmiddels is het merendeel gesloopt of heeft een andere bestemming gekregen. Dat is opvallend, nu de dreiging vanuit het oosten weer toeneemt en NAVO-lidstaten hun defensiebudgetten opschroeven. De vraag dringt zich op: hoe staat het ervoor met de schuilkelders in de stad?

Lunet I, gebouwd rond 1820 als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, werd in de jaren vijftig omgebouwd tot atoombunker. Het fort diende als hoofdkwartier van de Bescherming Bevolking (BB), een civiele organisatie die in oorlogstijd verantwoordelijk was voor onder andere brandbestrijding, eerste hulp en reddingsacties. Hoewel een deel van de inrichting nog intact is, verloor Lunet I zijn functie toen de BB in 1986 werd opgeheven.

In dezelfde periode werden ook schuilplaatsen aangelegd onder bruggen, zoals de Balijebrug en de Marnixbrug. Deze ruimtes bestaan nog steeds, maar hebben een nieuwe bestemming gekregen. Zo wordt de ruimte onder de Marnixbrug tegenwoordig via DePlaatsmaker verhuurd aan muziekdocenten, die er onder andere drum- en gitaarlessen geven.

Noordertunnel

Een van de grootste schuilplekken in Utrecht was de Noordertunnel onder het station. De tunnel kon worden afgesloten met zware gepantserde deuren en bood ruimte aan ongeveer 2.000 mensen. Bij de ingang waren douches om radioactieve neerslag weg te spoelen. Tijdens de grootschalige verbouwing van station Utrecht Centraal verdwenen de meeste oorspronkelijke elementen.

Ook het voormalige Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie (PTT) beschikte over een geheime atoomkelder. Deze maakte deel uit van het noodcommunicatienetwerk in geval van een kernoorlog. Tegenwoordig is de ruimte omgebouwd tot vijver en vormt het middelpunt van stadspark De Kwekerij.

Huidige situatie

Het is ruim dertig jaar geleden dat de Sovjet-Unie uiteenviel en nagenoeg alle schuilkelders in de stad zijn verdwenen of herbestemd. Uit een inventarisatie in 2022 blijkt dat er nog slechts enkele schuilplekken over zijn, waaronder die onder de Balijebrug en Marnixbrug. De capaciteit daarvan is echter zeer beperkt.

Nu de geopolitieke spanningen toenemen, onderzoekt Den Haag opnieuw de behoefte aan schuilplekken. Er is gesproken over het benutten van ondergrondse parkeergarages, maar de gemeente Utrecht benadrukt dat nog niet is vastgesteld of deze hiervoor geschikt zijn. “Hiervoor is nader onderzoek nodig, onder andere naar de constructie en de benodigde voorzieningen,” aldus een gemeentewoordvoerder.

Kortom: Utrecht beschikt nog over een paar verouderde schuilkelders uit de Koude Oorlog, waarvan de bruikbaarheid twijfelachtig is en de capaciteit zeer beperkt. Nieuwe locaties worden wel onderzocht, maar concrete plannen zijn er nog niet.