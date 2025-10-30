Utrechtse soepmakers serveren zaterdag hun favoriete soep: ‘Soep dient als verbindmiddel’

Door heel Utrecht heen – van Lunetten tot Vleuten – worden zaterdag 1 november soepen geserveerd. Tijdens alweer de zevende editie van ‘Soep uit iedere hoek’ kunnen Utrechters door heel de stad soepen met diverse achtergronden proeven: van Amerikaanse chilisoep en Groningse mosterdsoep tot Marokkaanse harira en Syrische linzensoep.

Op 21 locaties kan er zaterdagmiddag tussen 12.00 uur en 14.00 uur soep worden gegeten. Onder meer Stadsboerderij Griftsteede in Noordoost, buurtcentrum De Dreef in Overvecht en het restaurant bij het azc op de Joseph Haydnlaan, A Beautiful Mess, doen mee.

Soep als verbindmiddel

Soep uit iedere hoek is een initiatief van Lekker Divers, een organisatie die zich richt op diversiteit en inclusiviteit. “We willen met deze actie laten zien dat eten kan verbinden”, vertelt Robin Izelaar-Laisina van Lekker Divers.

Hij vertelt dat de soepmakers allemaal hun eigen, unieke verhaal hebben. “Waar je normaal gesproken misschien niet zo snel op vreemde mensen zou afstappen, dient de soep nu als verbindmiddel”, zegt Robin enthousiast. “We zijn allemaal anders, maar omdat mensen overal ter wereld soep eten, is het een gemakkelijke manier om met elkaar in contact te komen.”

Verhalen achter de smaken

De verhalen van de soepmakers verschillen enorm. Zo vertelt Robin over Floor, die zaterdag in het Centraal Museum staat met haar familie-groentesoep. “Zij serveert haar beroemde familiesoep die al meer dan 50 jaar in haar familie wordt doorgegeven”, aldus Robin. Hij vult aan dat deze soep altijd wordt gemaakt wanneer de familie bij elkaar komt. “Het heeft dus ook echt te maken met bij elkaar zijn en samenkomen.”

Alle deelnemers zijn inwoners van Utrecht. Sommige van hen komen oorspronkelijk niet uit Utrecht, waardoor recepten van over heel de wereld te proeven zijn. Waaronder het recept van Ghassan, die in A Beautiful Mess zijn Syrische gegrilde groentesoep serveert.

Robin vertelt dat Ghassan als chef werkte in Syrië, maar later als vluchteling naar Nederland kwam. “Er zitten zoveel mooie verhalen achter deze soepmakers. En het mooie is dat je door het halen van een kommetje soep kan beginnen met een ‘hallo’, en kan eindigen met een heel mooi gesprek.”

Een euro

De mensen die meedoen aan Soep uit iedere hoek krijgen dertig euro, om ingrediënten mee te kopen. “Op deze manier kan iedereen meedoen, ondanks zijn of haar achtergrond”, zegt Robin. Voor een kommetje soep betaal je één euro.

Er zijn ook een aantal locaties waar je zelfs niks hoeft te betalen en locaties die ervoor kiezen om in ruil voor wat soep een bijdrage aan het goede doel te geven.

Alle locaties zijn hier te vinden.