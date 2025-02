Utrechtse sportaanbieders financieel gezond, wel gebrek aan ruimte en vrijwilligers

Sportverenigingen en andere sportaanbieders in Utrecht zijn financieel gezond, maar hebben een tekort aan vrijwilligers en capaciteit, blijkt uit onderzoek van SportUtrecht. De resultaten van de zogenaamde 030Scan, tonen aan dat de meeste sportaanbieders een stijgend of gelijkblijvend ledental hebben. Ook geeft 87 procent van de verenigingen aan hun financiën op orde te hebben. Toch zijn er verschillende knelpunten. Zo blijkt er een tekort aan sportvelden, -banen en -hallen, en wordt het vinden van voldoende vrijwilligers als een uitdaging ervaren.

Het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) meldt in een brief aan de gemeenteraad dat “44 procent van de verenigingen heeft een tekort te ervaren aan begeleiders, trainers, coaches en bestuursleden en/of overige vrijwilligers. Hierdoor komt het reguliere sportaanbod onder druk te staan en zien verenigingen zich genoodzaakt om taken te gaan vergoeden om de club draaiende te houden.”

Vrijwilligers: uitdaging voor Kampong Tennis en USV Elinkwijk

Elske Bosma, secretaris van SV Kampong Tennis laat weten dat het vooral moeilijk is om vrijwilligers te vinden voor de commissies. Trainers betaalt de vereniging. Ook Jori van de Merkt, algemeen secretaris van voetbalclub U.S.V. Elinkwijk, herkent het probleem. “Het lijkt erop dat er steeds minder animo is om vrijwilligerswerk te doen. We kunnen het momenteel nog bolwerken, maar een handvol extra vrijwilligers zou ons enorm helpen”, reageert hij.

Sportaccommodaties: te weinig capaciteit

Twee derde van de Utrechtse aanbieders meldt dat ze onvoldoende capaciteit hebben in hun sportaccommodaties. 87 procent verwacht om deze reden de groeiambities niet te kunnen realiseren. Ook Kampong en U.S.V. Elinkwijk ervaren deze krapte. Van de Merkt: “Het is vaak een hele puzzel om het trainings- en wedstrijdschema rond te krijgen”. Om dit probleem aan te pakken, wil B&W samen met de sportaanbieders en SportUtrecht de sportaccommodaties efficiënter gaan gebruiken. Bijvoorbeeld door sportvoorzieningen te realiseren die ook voor andere functies kunnen worden gebruikt.

Financiën: maatregelen genomen om stijgende kosten op te vangen

Hoewel de sportaanbieders aangeven de financiën op orde te hebben, hebben ze wel maatregelen moeten nemen om de stijgende kosten het hoofd te bieden. Zo zijn contributies verhoogd, is ingeteerd op het vermogen en gesneden in vergoedingen voor bijvoorbeeld trainers of coaches.

U.S.V Elinkwijk heeft het financieel moeilijk gehad naar aanleiding van de coronacrisis en de hoge energieprijzen in combinatie met een verouderd complex, laat Van de Mert weten. De vereniging staat echter op het punt te verhuizen naar een gloednieuw energie-neutraal gebouw, wat volgens Van de Mert een aanzienlijke kostenbesparing zal opleveren.