Utrechtse sportschool Newstyle weer open: ‘Mensen zijn blij dat ze elkaar weer kunnen zien’

De sportscholen mochten woensdag na lange tijd de deuren weer openen. Voor de klanten van Newstyle aan de Utrechtse Van der Goesstraat was dat goed nieuws. Niet alleen omdat de mensen nu weer konden sporten, maar ook omdat ze elkaar na lange tijd weer konden ontmoeten.

Wellness en Healthclub Newstyle Croeselaan, zoals de sportschool officieel heet, ging woensdagochtend om 08.00 uur open. Het was toen volgens medewerker Chloë Oosterhof wel iets drukker dan het voor de lockdown rond dat tijdstip was, maar het verschil was niet aanzienlijk. Waar wel enorme drukte werd gemerkt was het reserveringssysteem.

“Op het moment dat het systeem online ging, toen bekend werd dat de sportscholen vanaf vandaag de deuren weer mochten openen, merkten we dat iedereen een plekje wilde reserveren. De website lag er toen ook eventjes uit. Daarna werd vaak gebeld met de mededeling dat de website eruit lag.”

Tekst loopt door onder afbeelding

Harde kern

Oosterhof zegt dat het vanaf dat moment erg druk was, maar dat ze tegelijkertijd blij was omdat ze weer mensen konden verwelkomen in de sportschool. “Iedereen was enthousiast en zei blij te zijn dat ze weer konden sporten.”

Newstyle heeft 15 vestigingen die met name in de regio Utrecht te vinden zijn. De coronapandemie, die in maart 2020 in Nederland toesloeg, heeft grote negatieve gevolgen gehad voor het ledenbestand van de onderneming. “Het verschil in het aantal leden van nu ten opzichte van eind 2019 is best groot. Je ziet vooral dat de harde kern is gebleven. Zij hebben ons al die tijd echt gesteund.”

In de tijden dat de sportschool gesloten was heeft het personeel niet stilgezeten. Zo is er een grote opknapronde georganiseerd en werden er buitenlessen gegeven.

Tekst loopt door onder afbeelding

Sociale functie

Oosterhof vertelt dat veel mensen de sportschool ook als ontmoetingsplek gebruiken. “Wij zijn een soort gezonde kroeg. Veel van onze klanten kennen elkaar goed en zien elkaar alleen in de sportschool. Zij hebben dus al sinds december, toen de laatste lockdown inging, geen contact meer gehad. Veel sporters die vanochtend kwamen, en dat waren vooral de fanatiekelingen, waren eerst een half uur bezig om elkaar te begroeten.”

Volgens Oosterhof heeft niet iedere sportschool zo’n sterk sociaal aspect als Newstyle Croeselaan. “Ik denk dat het komt omdat wij midden in een woonwijk liggen. We hebben ook vestigingen midden in de stad en daar komen ook mensen van buitenaf, waardoor het onderlinge contact toch minder sterk is.”

Tekst loopt door onder afbeelding

Taart

Niet alleen de medewerkers van Newstyle waren blij dat ze weer gasten kunnen ontvangen, ook de sporters zelf waren merkbaar opgetogen. “Ik vind het heerlijk, ik heb dit echt gemist. Voorheen sportte ik drie keer per week en dat kan ik nu weer oppakken”, vertelt één van de gasten. Een ander had voor de gelegenheid taartjes meegenomen. “Er valt wat te vieren en daar hoort taart bij.”

Ondanks dat veel mensen hun sportschoolabonnement sinds corona hebben stopgezet, ziet Oosterhof nu ook wel weer een kleine stijging. “Vanochtend kwamen alleen al in deze vestiging drie mensen zich aanmelden. Ik hoop dat dat de komende tijd doorzet.”