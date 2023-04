Utrechtse St. Antonius Ziekenhuis onderzoekt bloedprikken met robot

Drie ziekenhuizen, waaronder het Utrechtse St. Antonius Ziekenhuis, zijn een onderzoek gestart naar robots die bloed afnemen bij patiënten. De robot is ontwikkeld door het Utrechtse bedrijf Vitestro. Het St. Antonius is een van de ziekenhuizen die de zogenoemde bloedprikrobot aan het testen zijn. De eerste resultaten zijn naar eigen zeggen positief.

De patiënt neemt plaats in de stoel van de bloedprikrobot en legt de arm in de houder. De robot pakt een schone naald, desinfecteert de huid, maakt een echo van de armplooi en zoekt met behulp van infraroodlicht naar een geschikte ader. Als die is gevonden, prikt de robot – precies diep genoeg – op de juiste plek. Na afloop voorziet het apparaat de patiënt van een pleister.

Meerdere voordelen

De bloedprikrobot zou er mogelijk voor zorgen dat de wachtrijen op de poli bloedafname een stuk korter worden. “Het is soms een uitdaging om de roosters rond te krijgen. Met de robots erbij kunnen we hopelijk meer mensen helpen, waardoor patiënten minder lang hoeven te wachten voordat ze aan de beurt zijn”, zo legt Thijs van Holten, klinisch chemicus in het St. Antonius en betrokken bij het onderzoek, uit.

“De bloedprikrobot is een uitkomst in deze tijd waarin het zoeken is naar voldoende personeel, maar ook een voordeel voor de patiënt. De robot is heel secuur”, aldus Van Holten. “Verpleegkundigen vinden de bloedvaten door te kijken en te voelen, maar de bloedprikrobot doet dit geautomatiseerd. Dat kan bijvoorbeeld prettiger zijn voor patiënten van wie de aders vrij diep liggen.”

Volgens Van Holten zijn de patiënten die geprikt zijn door de robot erg positief. “Ze zijn enthousiast over de techniek en geven aan de prik nauwelijks te voelen.”

Vervolg

Binnenkort start een vervolgstudie en wordt de robot nogmaals uitvoerig getest. Op de website van het St. Antonius is te lezen: “Het doel is het behalen van een CE-markering, waaruit moet blijken of het apparaat voldoet aan de Europese veiligheidsnormen. Als dat het geval is, zou het kunnen zijn dat de robot daadwerkelijk een plekje krijgt bij ons op de poli bloedafname.”