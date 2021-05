Utrechtse sterrenkundige Kees de Jager (100) overleden

De bekende Utrechtse sterrenkundige Kees de Jager is donderdagmiddag op 100-jarige leeftijd overleden. De Jager stond bekend als pionier van het Nederlandse ruimteonderzoek en leidde lange tijd sterrenwacht Sonnenborgh in Utrecht.

Kees de Jager werd in 1921 geboren op Texel en studeerde later natuur-, wis- en sterrenkunde aan de Universiteit Utrecht. In 1952 promoveerde hij bij professor Marcel Minnaert op onderzoek naar waterstoflijnen in het zonnespectrum. Later deed hij ook onderzoek naar zonnevlammen en super- en hyperreuzen.

De Jager richtte in 1961 het Laboratorium voor Ruimteonderzoek op, de voorloper van SRON. Hij was daar tot 1983 directeur en leidde onder meer de lancering van de eerste Nederlandse satelliet ANS. Van 1964 tot 1977 was hij ook directeur van de Utrechtse sterrenwacht Sonnenborgh.

Vriendelijk en bescheiden

“Kees bleef altijd de vriendelijke, bescheiden man, altijd geïnteresseerd in het wel en wee van anderen en die altijd aanspreekbaar was”, zegt oud-directeur van Sonnenborgh Bas Nugteren. “Hij was een drijvende kracht om in de historische sterrenwacht van Sonnenborgh een publiekssterrenwacht en museum voor weer- en sterrenkunde te maken. Het leven van Kees, wetenschappelijk en als inspirator en popularisator, is diep verbonden geweest met Sonnenborgh; een plaquette op de oude sterrenwacht memoreert voor altijd deze grote man. Kees stond niet alleen op de schouders van reuzen, hij was er zelf ook één.”

Kees de Jager ging tot kort voor zijn dood door met het publiceren en populariseren van wetenschap. Hij overleed op 100-jarige leeftijd op Texel, het eiland waar hij ook geboren is.