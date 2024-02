Utrechtse stokers winnen internationaal goud voor beste gin

Twee Utrechters hebben bij de internationale World Gin Awards de gouden plak gewonnen voor de beste moderne gin. Bij de wedstrijd deden meer dan 900 verschillende gins uit 47 landen mee. De eerste oplage van de prijswinnende drank is inmiddels geproduceerd en te verkrijgen bij verschillende horecazaken en slijterijen.

Het duo Lennart Hanemaaijer en Jan Willem Paasse zijn de trotse winnaars van de prestigieuze internationale prijs. Opvallend, want de twee zijn pas minder dan een jaar bezig met hun onderneming. Ze brouwen wel al langere tijd op hobbyniveau. Pas toen die hobby wat serieuzer werd, is er gekozen om professioneel te focussen op gin: “Het is een leuke drank om te maken omdat je er alle kanten mee op kan gaan.”

Ginsoorten

De gin waarmee het tweetal in de prijzen viel, smaakt naar grapefruit, citroen en verschillende kruiden. Fijnproevers kunnen zelfs meer dan tien verschillende ‘botanicals’, oftewel kruidenextracten, proeven. Het brouwsel van Hanemaaijer en Paasse valt in de categorie moderne gin, beter bekend als contemporary gin, welke juist focust op andere smaken dan de klassieke jeneverbes. Het duo landde op de smakencombinatie omdat ze een ‘verrassende en toegankelijke’ gin wilden maken.

Dat lijkt gelukt; uit de 900 verschillende gins uit 47 verschillende landen, zijn zij dus de nummer één geworden. Het succes van de stokers komt vroeg in de carrière van de twee. Ze zijn pas minder dan een jaar bezig met het stoken van gin, en ook dat verliep langere tijd op hobbyniveau: “Het stoken zelf begon een aantal jaar geleden in de keuken met een omgebouwde aspergepan.”

Utrechtse horeca

Een tijdje daarna besloot het duo om een betere, koperen ketel aan te schaffen om hun drank naar het volgende niveau te tillen. “Er ging van alles door de ketel heen, van rum tot whisky en van eau de vie tot gin.” Uiteindelijk is het duo dus op gin blijven steken. Sinds de doorbraak van Hanemaaijer en Paasse is de eerste oplage van 550 flessen gin een feit. In verschillende Utrechtse horecazaken en slijterijen is de drank sinds de overwinning van het tweetal te proeven of kopen. Zelf raden de winnaars aan om de gin te proeven met een ‘Mediterranean Tonic, een schijfje grapefruit en een klein stukje citroenschil.’