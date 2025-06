Utrechtse straatkrant St Maarten betaalt boetes voor buitenslapers: ‘Slaap is een recht’

De Utrechtse straatkrant St Maarten betaalt de boetes die dakloze mensen krijgen voor buiten slapen. St Maarten wil dat buitenslapers rustig kunnen slapen en is het niet eens met het beleid van de gemeente. Het initiatief volgt kort op de raadsbrief van het college, waarin het college een gewijzigde toelichting geeft op het verbod op buitenslapen.

De gemeenteraad besloot in januari dat het in Utrecht verboden blijft om buiten te slapen. Wel werd er toen een motie aangenomen die het college vroeg om meer toelichting in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), waarin regels staan over de openbare orde en veiligheid. Een meerderheid vond namelijk dat de uitleg over het beboeten te beperkt was. Zij vonden dat “het buitenslapen an sich geen reden moet zijn voor een strafblad of beboeting”.

Die toelichting is nu gewijzigd en uitgebreid, schrijft burgemeester Sharon Dijksma namens het college in een raadsbrief die gisteren verscheen. Daarin is te lezen dat “hulp en opvang aan buitenslapers” vooropstaat. “Alleen in situaties waarbij buiten slapen tot overlast of gevaarlijke situaties leidt, kan het nodig zijn om tot het beboeten van personen over te gaan.”

Wat St Maarten betreft moet er eerst voor goede en veilige opvang worden gezorgd voordat er wordt beboet. “Er is nauwelijks een alternatief voor buitenslapen. Opvang is in Utrecht een groot probleem.”

‘Klop bij ons aan’

St Maarten vindt dat er überhaupt dat de boetes moeten stoppen. “Maar dat is niet snel gebeurd, en in de tussentijd krijgen mensen nog steeds deze onterechte boetes. Daarom geven wij ook boter bij de vis! Iedere dakloze persoon die een boete heeft gekregen kan bij ons aankloppen.”

“Na overhandiging van de boete zullen we die direct voldoen, zodat die persoon geen schuld opbouwt, omdat hij of zij de ogen even sloot in de open lucht. Want slaap heb je nodig, slaap is een recht! Daar mag geen straf op staan!”

204 boetes

Vorig jaar nam het aantal buitenslapers in Utrecht toe. Dit komt onder andere doordat het aantal daklozen ook gegroeid is. Volgens de gemeente hebben veel mensen die buiten slapen zorg nodig, maar niet iedereen die buiten slaapt, weet de weg naar zorg te vinden of wil zorg ontvangen.

In 2024 werden 204 mensen beboet. Een boete is 170 euro. De gemeente liet toen ook weten dat het uitdelen van een boete een van de laatste stappen is. Eerst worden buitenslapers aangesproken en wordt er gewezen op zorgaanbieders.