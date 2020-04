Utrechtse straatnieuwsverkopers die nu zonder werk zitten krijgen doorbetaald

De verkopers van Straatnieuws die nu vanwege het coronavirus zonder werk zitten worden volledig gecompenseerd. De gemeente steunt het initiatief van Stichting Straatnieuws Utrecht en zorgt ervoor dat de verkopers hun inkomsten blijven behouden.

Op 16 maart heeft het bestuur van Straatnieuws besloten het distributiepunt van de krant te sluiten vanwege de risico’s voor de gezondheid. Het was volgens de stichting een moeilijk besluit omdat een kwetsbare groep mensen hierdoor direct getroffen werd. Zij verloren hierdoor namelijk zowel hun inkomsten als hun dagbesteding.

Straatnieuws heeft de gemeente Utrecht benaderd om de gederfde inkomsten te compenseren en hier werd gehoor aan gegeven. Tot 1 juni komt er wekelijks een loket waar de verkopers terecht kunnen. “Juist deze kwetsbare groep verdient de noodzakelijke ondersteuning”, zegt wethouder Maarten van Ooijen.

Winst

Alle verkopers die van 1 januari tot 16 maart straatkranten verkochten komen in aanmerking voor de compensatieregeling. Voorheen kochten ze de kranten in voor 1,60 euro per stuk en verkochten ze vervolgens voor 2,50 euro. Het verschil mochten ze in eigen zak steken en deze winst krijgen de verkopers nu ook gecompenseerd.

Vanwege de sluiting van het distributiepunt is ook het contact met een deel van de verkopers verloren gegaan. Straatnieuws probeert deze mensen via verschillende manieren weer op te sporen zodat zij hun compensatie uitgekeerd kunnen krijgen.

Ondanks dat de krant nu tijdelijk uit het straatbeeld is verdwenen zijn de artikelen nog steeds te lezen. Straatnieuws is online gegaan. Op de website is ook een donatieknop waarmee Utrechters geld kunnen doneren aan Straatnieuws.