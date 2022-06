Utrechtse student Paul (23) overlijdt na val van berg in Verenigde Staten

De Utrechtse student Paul Classen (23) is zondag 29 mei overleden na een val van een hoge klif in de Verenigde Staten. Hij deed mee aan een langeafstandswandeling over de Appalachian Trail.

Een val van zo’n 15 meter hoogte van de bekende McAfee Knob werd Classen fataal. Amerikaanse media melden dat er na de val naar hem werd gezocht door een groot team van reddingswerkers, politieagenten, brandweermensen en andere hikers. Hij werd gevonden en naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar aan zijn verwondingen.

Classen was lid van de Utrechtse studentenvereniging Veritas. De vereniging is tot en met vrijdag 3 juni gesloten vanwege het verlies van het lid. Een dag later zou hij 24 jaar zijn geworden. “Menig Veritijn kende hem als een sociale, grappige en vrolijke jongen”, schrijft de vereniging. Vandaag, op donderdag 2 juni, is de vereniging geopend voor samenkomst en condoleance.