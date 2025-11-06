Studenten uit Utrecht brengen toekomstdromen van gevluchte kinderen tot leven op sokken

De Utrechtse studenten Hanna, Karin, Constanze, Matthijs en Nagaarzhuna hadden als kind grote dromen, maar beseffen dat dit niet vanzelfsprekend is voor ieder kind. Daarom vragen ze vluchtelingenkinderen hun droomtoekomst te tekenen, om die vervolgens ‘tot leven’ te brengen via een sok. “Iedereen draagt ze, van scholier tot advocaat”

Hanna Schutter (26), Karin Ito (22), Constanze Eberhardt (23), Matthijs Vernooij (24) en Nagaarzhuna Sonica (22) studeren alle vijf aan de Universiteit Utrecht en zijn verbonden aan Enactus Utrecht, een studentenorganisatie die met sociaal ondernemerschap impact wil maken.

Tijdens een ‘denktank’ voor Enactus komen ze op een idee. “We bespraken dat het voor ons vanzelfsprekend was dat wij als kind groots konden dromen over onze toekomst,” vertelt ‘teamcaptain’ Hanna. “Maar voor kinderen met een vluchtelingenachtergrond is dat helemaal niet zo vanzelfsprekend. Wij vinden dat elk kind gelijke kansen moet krijgen. Zo ontstond het idee voor de tekensessies.”

De studenten willen de dromen op papier zichtbaar maken voor iedereen. Eerst denken ze aan shirts of tasjes, maar de keuze viel uiteindelijk op sokken. “Iedereen draagt ze, van scholier tot advocaat. Het is ook een vrolijk product, waar je makkelijk een statement mee kunt maken,” zegt Hanna. “Zo kwam ook onze slogan tot stand: ‘Het verhaal dat je aantrekt!’.” De naam Toekies is een combinatie van ‘toekomst’ en ‘sokkies’.

Tekenen

Hanna legt uit hoe de vijf de laatste tijd te werk zijn gegaan. De studenten bezoeken verschillende taalscholen en asielzoekerscentra in Utrecht en omstreken. Daar organiseren zij tekensessies met het thema ‘Durf te dromen’, in samenwerking met Taalschool Wereldkidz en Stichting De Vrolijkheid. Ook helpen vrijwilligers en docenten mee, die de kinderen al goed kennen, zodat zij zich op hun gemak voelen.

De 12-jarige Mohamed is een van de kinderen die zijn dromen op papier heeft gezet. Samen met zijn familie is hij drie jaar geleden vanuit Dubai naar Nederland gekomen. Mohamed wil de wereld een betere plek maken door uitvinder te worden voor de natuur. Daarom heeft hij een ‘tuinman’ getekend.

Ook Nadia (10) heeft haar dromen op papier gezet. Zij is samen met haar ouders uit Polen naar Nederland gekomen. Zij hoopt in de toekomst dierenarts te worden voor kleine dieren, omdat ze daarvan houdt en ze zieke dieren graag beter wil maken. Mohameds en Nadia’s tekeningen zijn inmiddels verwerkt in kleurrijke sokken.

De studenten merken dat ‘zoiets kleins’ als een paar sokken al bijdraagt aan herstel en zelfvertrouwen bij de kinderen. “De sokken brengen hun dromen weer tot leven”, stelt Hana. “We willen laten zien dat ieder kind mag dromen, waar je ook vandaan komt. Juist nu, in een tijd waarin verdeeldheid toeneemt, willen we met iets kleins iets groots betekenen.”

De studenten hebben tot nu toe twee collecties Toekies gelanceerd. De eerste is geproduceerd met behulp van eigen investering en crowdfunding. De tweede is gefinancierd met de opbrengst van de eerste collectie, en aangevuld door een bijdrage vanuit Enactus Utrecht. “De volgende serie hopen we weer zelfstandig te bekostigen door de verkoop van de eerder gemaakte sokken”, zegt Hana.

Waar gaat de opbrengst heen?

De sokken worden verkocht via de website van Toekies. De opbrengst heeft verschillende doelen. “Vijf procent is gereserveerd voor directe impact, zoals het organiseren van droomuitjes”, zegt Hana. De rest wordt gebruikt om de activiteiten van Toekies voort te zetten, zoals de eerstvolgende tekensessie in maart 2026, het produceren van een nieuwe collectie en het starten van een stichting.”

De studenten hopen dat Toekies vanaf januari 2026 een officiële stichting is. De inschrijving is al onderweg. Hun eerste doel is om dit jaar nog duizend sokken aan kindervoeten te krijgen. “Onze missie stopt niet bij de stadsgrens. Elk kind verdient de kans om te dromen. Waar dan ook!”