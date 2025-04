Utrechtse studenten fietsen meer dan 2000 kilometer voor onderzoek naar hart- en vaatziekten

Ruim tweeduizend kilometer fietsen met als eindbestemming de Spaanse zon: dat is het plan van acht Utrechtse studenten. Niet om op die manier kosten te sparen op een vliegticket, maar om geld in te zamelen voor het goede doel. “Willen zo veel als mogelijk inzamelen.”

De acht studenten zijn van plan om geld in te zamelen voor de zogenoemde PREDICT-studie. “Dit onderzoek richt zich op het voorkomen van plotse hartdood bij mensen met erfelijke hartziekten. Hoe kan het dat mensen met een genetische aanleg, die zich vaak gezond voelen, plotseling getroffen worden door een hartstilstand? Dit is een vraag die alleen beantwoord kan worden door beter inzicht te krijgen in de relatie tussen specifieke DNA-afwijkingen en het risico op ernstige hartproblemen”, schrijft de groep op hun inzamelpagina.

Meer kennis

Volgens de studenten helpt het onderzoek met meer inzicxht krijgen op erfelijke hartziekten. “De kennis en inzichten die worden opgedaan binnen PREDICT dragen bij aan een beter begrip van plotse hartstilstand en hoe we deze kunnen voorkomen.Hierdoor profiteert iedereen die risico loopt op hartproblemen, ongeacht hun genetische achtergrond.”

De inzamelactie van de acht studenten loopt inmiddels een aantal maanden. Het doel van de is om 25.000 euro binnen te halen.