Utrechtse studenten met een beperking krijgen hogere studietoeslag

Utrechtse studenten met een beperking of chronische ziekte ontvangen vanaf deze week van de gemeente 300 euro studietoeslag per maand. Dat is honderd euro meer dan ze eerder kregen.

De toeslag is bedoeld voor studenten met een lichamelijke of geestelijke beperking en voor studenten die chronisch ziek zijn. De extra steun moet ervoor zorgen dat deze studenten een opleiding kunnen volgen en afmaken.

“Studenten met een beperking of chronische ziekte hebben vaak meer moeite om een studie te bekostigen. Bijvoorbeeld doordat zij niet ernaast kunnen werken. Door deze studietoeslag te verhogen, verlagen we de financiële drempel om te gaan studeren”, zegt wethouder Linda Voortman.

In 2018 ontvingen 57 studenten de toeslag, in 2019 waren dat er 164. De verhoging gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari 2020.