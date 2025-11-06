Utrechtse studenten na 75 jaar niet meer welkom als strandwacht op Texel na meldingen wangedrag

Na 75 jaar komt er een einde aan een traditie: leden van het Utrechtsch Studenten Corps (USC) mogen niet langer het strand bewaken op Texel. De gemeenteraad van Texel besloot dit na berichten over seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen het studentencorps. “Strandveiligheid staat op één.”

De motie met die titel werd ingediend door GroenLinks, PvdA, D66 en CDA en kreeg steun van negen raadsleden; zes stemden tegen. Daarmee komt een langlopende samenwerking tussen Texel en het Utrechts Studenten Werkkamp (USW), onderdeel van het USC, tot een einde.

Het USW bewaakte sinds 1950 delen van het Texelse strand namens de gemeente. Vanaf 1980 ging het specifiek om de strandvakken bij paal 9, 12, 15 en 17, terwijl de Texelse Reddingsbrigade (TRB) verantwoordelijk bleef voor andere delen van de kust. In 2015 werd een documentaire gemaakt over deze jarenlange traditie.

Onrust over gedrag buiten het strand

Volgens de gemeente is “onrust ontstaan over het gedrag van strandwachten van het USW, zowel op als buiten het eiland”. Die zorgen hebben vooral betrekking op incidenten buiten de werktijden van de studenten.

“In onze huidige samenleving groeit het bewustzijn over het belang van vrouwvriendelijk gedrag, gelijkheid en respect voor iedereen”, schrijft de gemeente in De Evaluatie Strandbewaking USW 2025. “Deze waarden zijn essentieel om een veilige omgeving te creëren.”

Eerder besloot Texel de samenwerking nog voort te zetten, nadat politie en Openbaar Ministerie geen aangiften van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag ontvingen. Wel werden toen aanvullende gedragsafspraken gemaakt.

Discussie over veiligheid en capaciteit

Critici van de motie, waaronder de VVD, waarschuwen dat stranden deze zomer mogelijk onbewaakt blijven. GroenLinks stelt daarentegen dat de Texelse Reddingsbrigade en de KNRM voldoende capaciteit hebben om de strandbewaking over te nemen.

Daarnaast menen tegenstanders dat het grensoverschrijdende gedrag zich niet recentelijk heeft afgespeeld. Het is nog onbekend wanneer de incidenten hebben plaatsgevonden.