Utrechtse studenten na 75 jaar niet meer welkom als strandwacht op Texel na meldingen wangedrag

Na 75 jaar komt er een einde aan een traditie: leden van het Utrechtsch Studenten Corps (USC) mogen niet langer het strand bewaken op Texel. De gemeenteraad van Texel besloot dit na berichten over seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen het studentencorps. “Strandveiligheid staat op één.”
De motie met die titel werd ingediend door GroenLinks, PvdA, D66 en CDA en kreeg steun van negen raadsleden; zes stemden tegen. Daarmee komt een langlopende samenwerking tussen Texel en het Utrechts Studenten Werkkamp (USW), onderdeel van het USC, tot een einde.
Het USW bewaakte sinds 1950 delen van het Texelse strand namens de gemeente. Vanaf 1980 ging het specifiek om de strandvakken bij paal 9, 12, 15 en 17, terwijl de Texelse Reddingsbrigade (TRB) verantwoordelijk bleef voor andere delen van de kust. In 2015 werd een documentaire gemaakt over deze jarenlange traditie.
Onrust over gedrag buiten het strand
Volgens de gemeente is “onrust ontstaan over het gedrag van strandwachten van het USW, zowel op als buiten het eiland”. Die zorgen hebben vooral betrekking op incidenten buiten de werktijden van de studenten.
“In onze huidige samenleving groeit het bewustzijn over het belang van vrouwvriendelijk gedrag, gelijkheid en respect voor iedereen”, schrijft de gemeente in De Evaluatie Strandbewaking USW 2025. “Deze waarden zijn essentieel om een veilige omgeving te creëren.”
Eerder besloot Texel de samenwerking nog voort te zetten, nadat politie en Openbaar Ministerie geen aangiften van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag ontvingen. Wel werden toen aanvullende gedragsafspraken gemaakt.
Discussie over veiligheid en capaciteit
Critici van de motie, waaronder de VVD, waarschuwen dat stranden deze zomer mogelijk onbewaakt blijven. GroenLinks stelt daarentegen dat de Texelse Reddingsbrigade en de KNRM voldoende capaciteit hebben om de strandbewaking over te nemen.
Daarnaast menen tegenstanders dat het grensoverschrijdende gedrag zich niet recentelijk heeft afgespeeld. Het is nog onbekend wanneer de incidenten hebben plaatsgevonden.
Op Texel zijn ze niet meer welkom, ze vinden daar dat ze geen ‘opvoedpoli voor corpsleden’ zijn. Dat is zeer begrijpelijk, maar waarom bestaat het USC in Utrecht dan nog wel? Wordt het niet tijd om dit enge clubje overjarige pubers met hun bizarre rituelen en verknipt wereldbeeld hier ook op te heffen?
Vaag en vreemd om meteen alle studenten te weren. Waarschijnlijk wil Texel niet geassocieerd worden met een bepaald imago van de vereniging. Volgens Texel zelf is er overigens wel een tekort als de studenten niet meer ingezet worden.
@realist: ja liever een tekort aan strandwachten dan weer ettelijke zedenincidenten op het eiland. Ik snap die keus wel, jij blijkbaar niet?
@Realist
Niet waar.
Hier is weer het old boys netwerk, ook in de gemeenteraad van Texel, aan het werk.
Niet zo vreemd dat de ex-corpsballen van de VVD voor hun studentenclubje “op komen.”
Het gaat in de afgelopen decennia trouwens over tientallen meldingen van seksueel overschrijdend gedrag ÉN aanrandingen ÉN verkrachtingen. Liggen ook uit recente periodes aangiftes bij de politie op Texel, 2 tot 4 stuks momenteel.
Het “werk” (in de praktijk was het zuipen, snuiven, feesten een aanranden en op het strand, terwijl je REDDINGSWACHT bent, je kater uitzingen) kan door KNRM overgenomen worden en door de eigen Texelse vrijwilligers. Stond gisteren keurig in het persbericht vermeld.
Buiten de aanrandingen en verkrachtingen was er ook heel veel ander overschrijdend gedrag op Texel waar te nemen door de USC studenten. En vandalisme en intimidatie. En dat al tientallen jaren lang
Kennelijk zijn verkrachtingen en dergelijke alleen maar een probleem als ze zogenaamd door asielzoekers gepleegd worden en mag wit, kak, elitair en rechts Nederland van sommige reaguurders gewoon door blijven gaan met het strafbare en diep verderfelijke zaken. Typisch.
@Realist
Studenten worden echt niet geweerd op het eiland. Dat zou ook niet kunnen. Ze worden alleen niet meer ingezet als strandwacht.
Blijkbaar hebben de heren “ redders” geen vrindjes of papa’s op Texel die dit weer kunnen regelen voor hen.
Bijna overal kont dit zich misdragende gezelschap weg met wat vage beloftes, een onderzoek en de nodige druk vanuit hun netwerk.
Zou een zegen voor de maatschappij zijn als de toekomstige matchthebbers meer fatsoen gaan aanleren.