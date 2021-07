Utrechtse studenten schrijven voor studie Wikipedia-artikelen

De Engelse Wikipedia beschikt sinds kort over tientallen nieuwe artikelen over oceanografie. Ruim veertig studenten van de masteropleiding Climate Physics hebben als eindopdracht een pagina op de online encyclopedie moeten toevoegen en vullen.

Het initiatief voor de opdracht kwam van docent Erik van Sebille. Hij vertelt op de website van de Universiteit Utrecht: “Toen ik deze winter de cursus aan het voorbereiden was, realiseerde ik me dat het vanwege corona een uitdaging zou zijn om een eindtoets te organiseren. Dus ging ik op zoek naar andere, meer aansprekende vormen van toetsing.”

Van Sebille werd geïnspireerd door mede-natuurkundige Sanli Faez om het Wikipedia-platform te gebruiken in het onderwijs. Faez zei dat zijn belangrijkste motivatie om voor deze vorm te kiezen was “om studenten aan te moedigen bij te dragen aan iets groters dan alleen deze cursus. Hun werk blijft zo (veel) langer bestaan. Ik vertel ze gekscherend dat ze het kunnen zien als een kans op onsterfelijkheid, maar ik weet dat dat een beetje flauw is.”

Onder de indruk

Dat Wikipedia zowel gebruikt wordt door professionals als leken maakt dat de artikelen van de studenten voor beide groepen begrijpelijk moesten zijn. De leerlingen moesten ook ten minste één diagram, kaart of illustratie in hun artikel opnemen. “Ik was echt onder de indruk van de kwaliteit van de artikelen”, zegt Van Sebille.

Student Frank Schippers zegt tegen de UU: “Ik vond deze opdracht erg leuk. Ik vind het heel gaaf dat we daadwerkelijk bijdragen aan toegankelijke kennis over oceanografie in plaats van een paper te schrijven dat alleen de docent zal lezen.”