Utrechtse studenten vinden groot Romeins legerkamp op de Veluwe

Studenten van de Universiteit Utrecht hebben op de Veluwe, nabij Hoog Buurlo, een Romeins legerkamp ontdekt. De vondst is erg bijzonder omdat het kamp buiten de grens van het Romeinse Rijk ligt. Het gaat om een gebied van zo’n negen hectare.

De UU-studenten volgen de minor Constructing the Limes, een studie die zich focust op de Nedergermaanse Limes. Dat was de noordelijke grens van het Romeinse Rijk die door Nederland, en ook Utrecht, heen liep.

Het onlangs ontdekte kamp bestaat uit een gracht, een drie meter brede verdedigingswal en meerdere ingangen. Vermoedelijk gaat het om een tijdelijk legerkamp, zegt de Universiteit Utrecht. “In Nederland zijn slechts vier van dit soort tijdelijke Romeinse kampen bekend”, zegt onderzoeker Saskia Stevens.

Utrecht en de Limes

Doordat de Limes ook door het hedendaagse Utrecht liep, worden er in en rondom de stad met enige regelmaat nog vondsten gedaan uit de Romeinse tijd. Sinds 1997 wordt in Utrecht uitvoerig onderzoek gedaan naar de Limesweg. In Leidsche Rijn werden daarbij verschillende ontdekkingen gedaan, zoals bruggen en andere waterbouwkundige werken.

In 2021 werden nog zeldzame Romeinse voorwerpen gevonden in Leidsche Rijn. Het ging toen onder meer om een complete geschutspijl en twee sets paardentuig. Meer recentelijk werd in december 2024 bij de Merwedekanaalzone nog ‘de A1 van de oudheid‘ gevonden. In mei van dit jaar werd nog een vondst gedaan die hintte op een grote overstroming van Utrecht in de Romeinse tijd.