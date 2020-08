Utrechtse studentenorganisaties krijgen ontheffing voor noodverordening

Verschillende studentenorganisaties in Utrecht hebben een ontheffing gekregen waarmee er toch activiteiten georganiseerd kunnen worden. Op deze manier hebben ze toch toestemming om een introductie te laten plaatsvinden.

Door de uitbraak van het coronavirus is de introductieperiode voor nieuwe studenten in Utrecht flink aan banden gelegd. Het is eigenlijk verboden om introducties te organiseren, maar daar kan de Veiligheidsregio Utrecht een ontheffing voor verlenen.

Met deze ontheffing mogen er toch bijeenkomsten plaatsvinden, maar die zijn wel gebonden aan strikte regels. Zo mag er geen alcohol worden gedronken, mogen er niet te veel mensen aanwezig zijn en moet de activiteit om 22.00 uur afgelopen zijn.

Er zijn inmiddels meerdere ontheffingen verleend. Onder meer het Utrechts Studenten Corps, Juridisch Studentenverenigingen te Utrecht, UVSV / NVVSU, Erasmus Student Network, diverse opleidingen van Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht hebben een ontheffing gekregen.