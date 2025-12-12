Utrechtse studentenvereniging USC organiseert kerstdiner voor 50 ouderen

Het Utrechtsch Studenten Corps (USC) nodigt op 14 december 50 ouderen van stichting Met je hart Utrecht uit voor een kerstdiner. “We willen met het diner oud en jong samenbrengen rondom de feestdagen”, zegt Hein Jurriëns, ab Actis bij USC.

Het kerstdiner is vrij simpel, vertelt Hein. “Er is soep, een broodje én we gaan sjoelen.” Het moet volgens hem vooral draaien om gezelligheid, zodat de ouderen en studenten een leuke avond uit hebben. Carlijn Jansen, vrijwilliger bij stichting Met je hart vindt het diner “een enorm goed voorbeeld van een bijzondere avond tussen jong & oud in onze stad Utrecht”.

De ouderen kunnen zondag 14 december van 17.00 uur tot 19.00 uur aan tafel aanschuiven op de sociëteit van USC. De studenten van USC organiseren het kerstdiner samen met Oma’s Soep, een initiatief dat vooral gerund wordt door studenten. Het verkoopt soepen en maaltijden “naar oma’s recept”. Dit initiatief zet zich, net als stichting Met je hart, in voor het bestrijden van eenzaamheid onder ouderen.