Utrechtse studentenverenigingen doen aanmeldingen en introducties grotendeels online

De jaarlijkse inschrijvingen bij studentenverenigingen liep dit jaar door de coronamaatregelen anders dan normaal. Bij veel Utrechtse verenigingen konden nieuwe studenten zich digitaal inschrijven en dat resulteerde in meer aanmeldingen dan normaal. Ook de introductie was de afgelopen weken bij de verschillende verenigingen grotendeels online.

“Wij hebben meer dan 1000 aanmeldingen ontvangen, terwijl wij maar plek hebben voor 450 eerstejaars”, vertelt Laura Baartmans, praeses collegii van de studentenvereniging C.S. Veritas. Veel meer dan gewoonlijk.

Een van de verklaringen die wordt genoemd voor dit groeiende aantal, is eenzaamheid door de coronacrisis. Baartmans heeft echter een andere verklaring: “Onze inschrijvingen vinden normaal gesproken op de vereniging zelf plaats en de rij gaat dicht zodra de inschrijvingen vol zitten. In tegenstelling tot andere jaren, kreeg iedereen die zich wilde inschrijven dit keer de kans.” De praeses geeft aan dat het aantal aanmeldingen mogelijk anders was uitgevallen als dit niet online was gebeurd.

Digitale introductie

Bij veel Utrechtse verenigingen leerden de aspirant-leden elkaar en de vereniging digitaal kennen. Bij C.S. Veritas bijvoorbeeld, waar de aspirant-leden online leerden over de geschiedenis en mores van de vereniging en in kleine groepen langs de sociëteit gingen.

Vrouwenvereniging U.V.S.V./N.V.V.S.U. ging nog een stap verder. Zij laten weten dat ze de volledige introductieperiode digitaal hebben gedaan. Ze trokken alles uit de kast: “In een zorgvuldig samengesteld programma wisselden inhoudelijke lessen, creatieve interventies en groepsopdrachten elkaar af”, laat het bestuur weten. “Soms werd de hele groep gelijktijdig toegesproken, andere momenten zaten de aankomende eerstejaars in break-outs met kleinere groepjes of werd één op één kennisgemaakt.” Op deze manier verwachtten ze de 350 aspirant-leden met de vereniging, maar ook met elkaar kennis te laten maken.