Utrechtse supermarkten en avondwinkels op uitgaansavonden om 22.00 uur dicht

Supermarkten en avondwinkels in de Utrechtse binnenstad sluiten op donderdag, vrijdag en zaterdag om 22.00 uur de deuren. Dat is de uitkomst van een gesprek tussen de gemeente en ondernemers. Daarnaast mogen het Griftpark, Park Lepelenburg en Wilhelminapark vanaf woensdag tussen 22.00 en 6.00 uur niet meer bezocht worden.

De gemeente ging vandaag met winkeliers in gesprek nadat afgelopen weekend onrustige situaties ontstonden nadat cafés vanwege de coronamaatregelen om 22.00 uur dichtgingen. Het was onder meer bij supermarkten in de binnenstad, in een aantal parken en rond een campusgebouw voor studenten te druk. Handhavers en agenten deelden onder meer officiële waarschuwingen en boetes uit.

Burgemeester Peter den Oudsten zegt te begrijpen dat jongeren elkaar willen ontmoeten. “Maar het kan niet zo zijn dat ze daarvoor de regels overtreden. Het kabinet heeft op maandag 28 september voor drie weken aangescherpte maatregelen aangekondigd waaronder het aanpassen van de sluitingstijden van de horeca”, zegt hij. “Samen moeten we ons deze drie weken zo goed mogelijk aan de maatregelen houden om te voorkomen dat nog strengere regels nodig zijn.”