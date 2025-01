Utrechtse tak van BIJ1: ‘Stop met het beboeten van buitenslapers’

Het college van B&W moet een einde maken aan met het beboeten van buitenslapers, zegt de Utrechtse tak van BIJ1. Volgens de politieke partij is het ‘onaanvaardbaar’ dat mensen een geldboete krijgen wanneer zij geen andere keuze hebben dan buiten slapen. Of er ook gehoor wordt gegeven aan de oproep is nog de vraag; 23 januari wordt er gestemd over het onderwerp.

Volgens BIJ1 geldt in Utrecht al beleid buitenslapers doorgaans niet te beboeten, maar wordt daar toch nog wel eens vanaf geweken. Volgens hen tonen ‘cijfers en ervaringen uit de stad’ aan dat in de praktijk nog ‘regelmatig’ mensen worden beboet. Zo zouden in 2024 bijna 180 mensen beboet zijn voor buitenslapen, waarvan ruim 80 procent dakloos zou zijn, of geen vast adres zou hebben.

Dat is volgens Stevie Nolten, fractievoorzitter van BIJ1, onacceptabel: “Wanneer we mensen geen dak boven het hoofd kunnen geven, en er onvoldoende opvangplekken zijn, mogen wij ze niet nog eens straffen wanneer zij buiten een paar uurtjes slaap proberen te pakken.”

Inefficiënt beleid

De Utrechtse politieke fractie zegt ook dat het beboeten van dak- en thuislozen weinig nut heeft, en al helemaal niks aan het dakloosheidsprobleem doet. “Het leidt er niet toe dat mensen niet meer op straat slapen, omdat ze simpelweg nergens anders heen kunnen. Bovendien zijn veel van de beboete mensen niet in staat om de boetes te betalen, wat alleen maar meer kosten met zich meebrengt. In plaats van beboeten, moeten we inzetten op duurzame oplossingen zoals adequate opvang en zorg.”