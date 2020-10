Utrechtse theoloog wil Mariakapel bij Pandhof Sinte Marie; ‘Alles draait hier om Maria’

De Utrechtse theoloog Peter van Zoest wil graag dat er een Mariakapel in de Pandhof Sinte Marie bij de Mariaplaats komt. Hij heeft zijn suggestie ingediend bij de pandhoveniers, die het plein binnenkort een opknapbeurt geven.

“Mariaplaats, Mariakerk, Pandhof Sinte Marie; alles draait hier om Maria. Je zou verwachten dat je hier dan ook een Mariakapel kunt vinden. Maar die is er niet.” De theoloog heeft een foto van de Pandhof Sinte Marie bewerkt. In de foto heeft hij een foto van een Mariakapelletje, dat eigenlijk in Brabant staat, geplakt. “Zo zou het eruit kunnen zien”, zegt hij.

Vorm van volksdevotie

Van Zoest woont zelf al ruim 20 jaar aan de Mariaplaats, maar oorspronkelijk komt hij uit Brabant. “Als je daar rondfietst, zie je overal Mariakapelletjes.” Het is bijna een rage aan het worden, zegt Van Zoest, dat mensen een kapel ter ere van de ‘Moeder Gods’ oprichten. “De kerken lopen leeg, maar de Mariakapellen lopen vol, om het zo maar te zeggen.”

Volgens de theoloog zijn Mariakapellen een mooi voorbeeld voor een vorm van ‘volksdevotie’, toewijding aan het geloof die van ‘onderaf’ komt – een initiatief van het volk. “Bij losstaande Mariakapellen kun je altijd terecht, om dank naar Maria uit te spreken. Voor iets dat goed is gedaan, bijvoorbeeld een operatie of herstel.”

Mariakapel in Utrecht

De losstaande kapellen zijn iets laagdrempeliger te bezoeken dan de kapellen binnen in een kerk. Verbazingwekkend, vindt Van Zoest het dan ook dat er geen losstaande Mariakapellen in Utrecht zijn te vinden. “Daarvoor moet je naar Driebergen”, daar is de zogenaamde Lourdesgrot te vinden.

Of er vroeger wel een Mariakapel in de Pandhof Sinte Marie heeft gestaan, weet Van Zoest overigens niet. “Ik ben er toevallig wel naar op zoek. Op de plek waar ik woon, zat vroeger een klooster. Hier rond het plein verwijst alles naar Maria. Het lijkt mij aannemelijk dat er ooit een losstaande Mariakapel heeft gestaan, maar bewijs heb ik nog niet gevonden.”

Maria Majorplein

Het pleintje naast Pandhof Sinte Marie krijgt binnenkort een opknapbeurt. Vrijwillige pandhoveniers dopen het pleintje onder de twee oude kastanjebomen dan om tot het ‘Maria Majorplein’. Behalve een andere naam, moeten er ook nieuwe zitjes, grotere plantvakken, een waterwerk en meer groen komen. Daarvoor konden buurtbewoners ook plannen indienen. Peter van Zoest heeft zijn suggestie voor het plaatsen van een Mariakapelletje ingediend bij de vrijwilligers.