Utrechtse thuiszorgaanbieder Fast & Easy Care opnieuw op de vingers getikt na inspectie

De Utrechtse thuiszorgaanbieder Fast & Easy Care heeft opnieuw een aanwijzing gekregen na een inspectie. Volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zijn er ‘risico’s voor de veiligheid van de cliënten’. De cliëntenstop bij Fast & Easy Care blijft van kracht en heeft inmiddels alle cliënten overgedragen aan een andere zorgaanbieder.

Eerder besteedde DUIC al aandacht aan Fast & Easy Care dat aanwijzingen had gekregen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. In mei 2022 voldeed de zorgaanbieder niet aan de gestelde normen. Allereerst moest Fast & Easy Care volgens de inspectie ervoor zorgen dat de cliënten zorg krijgen die past bij wat ze nodig hadden. Daarbij dienden zorgverleners veilig en volgens de regels te werken. Daarnaast hoorde Fast & Easy Care ervoor te zorgen dat alle cliënten in hun eigen dossier konden kijken. De inspectie legde vervolgens een last onder dwangsom op voor het niet voldoen aan deze normen.

Een paar maanden later, in oktober 2022, werd Fast & Easy Care weer op de vingers getikt. De inspectie zag geen verbetering in de kwaliteit van de geleverde zorg. Dit bracht ‘grote risico’s met zich mee voor de veiligheid van de cliënten’, oordeelde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd destijds. Daarom moest Fast & Easy Care binnen drie weken alle cliënten zorgvuldig overdragen aan een andere zorgaanbieder.

Nu heeft de Utrechtse thuiszorgaanbieder Fast & Easy Care wederom een aanwijzing gekregen van de inspectie. Daardoor blijft de cliëntenstop van kracht en mag de zorgaanbieder pas weer cliënten aannemen als het voldoet aan de gestelde eisen.