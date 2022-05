Utrechtse thuiszorgaanbieder ‘voldoet niet aan normen voor goede zorg’, mag geen nieuwe cliënten aannemen

De thuiszorgaanbieder Fast & Easy Care uit Utrecht heeft een aanwijzing gekregen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. De zorg van de thuiszorgaanbieder bleek na de inspectie in februari niet aan de normen te voldoen en vertoont ‘grote tekortkomingen’.

Fast & Easy Care mag sinds 26 april geen nieuwe cliënten meer aannemen vanwege de aanwijzing van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Voordat dat weer mag, moet de thuiszorgaanbieder de diensten verbeteren.

Er moet verandering komen in de zorg op twee gebieden: Fast & Easy Care moet ervoor zorgen dat de cliënten zorg krijgen die past bij wat ze nodig hebben. De zorgverleners moeten veilig en volgens de regels werken. De thuiszorgaanbieder heeft tot 26 mei om dit op orde te krijgen.

Ook moet Fast & Easy Care ervoor zorgen dat alle cliënten in hun eigen dossier kunnen kijken. Daarin moeten zij onder meer hun afspraken, doelen en evaluaties kunnen terugvinden. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd stelt dat de thuiszorgaanbieder de kwaliteit van de zorg moet verbeteren en blijvend moet kunnen garanderen. Hiervoor heeft Fast & Easy Care tot 26 augustus de tijd.

Structurele tekortkomingen

Al na een bezoek van de inspectie in april 2021 bleek dat Fast & Easy Care niet voldeed aan elf van de vijftien normen. De inspectie van februari 2022 schetste nog een somberder beeld: aan geen van de normen werd volledig voldaan.

“Van de dertien getoetste normen voldoen zeven normen niet en zes normen grotendeels niet. De inspectie concludeert dat er sprake is van structurele tekortkomingen in de geboden thuiszorg bij Fast & Easy Care op alle getoetste normen”, is in het rapport te lezen.