Utrechtse Uithoflijn wint Global Light Rail Award

De Uithoflijn in Utrecht heeft eerder deze maand een Global Light Rail Award gewonnen in de categorie ‘Project of the year > €50m’.

De jury was vooral enthousiast over de inpassing van de Uithoflijn in de groene omgeving, de hoge waardering van de reizigers en het grote aantal reizigers in de eerste maanden na de opening. De Uithoflijn versloeg in de categorie ‘Project of the year > €50m’ de trams van leverancier CAF voor de Amstelveenlijn en de Trafford Park Line van Manchester Metrolink.

De Uithoflijn werd verder door de jury aanbevolen in de categorie ‘Outstanding engineering achievement’, vanwege de “innovatieve oplossing met sectionering van de bovenleiding van de trambaan in het Utrecht Science Park”. Het effect van magnetische straling die van de passerende trams afkomt is daardoor beheersbaar geworden.

De Global Light Rail Awards worden jaarlijks uitgereikt aan opdrachtgevers en deelnemers aan inspirerende ‘light rail’-projecten.