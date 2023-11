Utrechtse Ulrika maakte crompouce als eerste en sleept nu andere verkopers voor rechter

Misschien dat je in de loop van de maanden wel eens een keer de crompouce voorbij hebt horen komen. De afgelopen maanden heeft het gebakje namelijk veel naamsbekendheid gekregen bij een landelijk publiek. Wat minder bekend is, is dat het gebakje al veel langer bestaat, en zijn oorsprong nota bene in Utrecht vindt. Uitvinder Ulrika heeft inmiddels genoeg van de hype en sleept na-apers voor de rechter.

In een Instagrambericht plaatst Bammetje Bakery, het bedrijf van eigenaresse Ulrika Menig, dat de crompouce al in 2020 ontstond tijdens de coronalockdown. Niet veel later was de zoetigheid ook te vinden in de winkel van de onderneemster. Het gebakje sloeg aan en Menig registreerde het product en de merknaam, zodat anderen hier niet zomaar iets mee zouden kunnen doen – een actie die de bakster nu goed van pas komt.

Aanschrijvingen

De crompouce heeft in de afgelopen maanden flink aan populariteit gewonnen. Dat komt deels doordat de traktatie op bijvoorbeeld social mediaplatform TikTok viraal is gegaan. Sindsdien is het hek van de dam, en komt de ene supermarkt na de andere bakker met de crompouce op de proppen.

Daar had Menig inmiddels schoon genoeg van, zoals ze eerder deze week op Instagram meldde. De advocaten van Menig hebben vooralsnog alleen aanschrijvingen gedaan naar de bedrijven die ook met een crompouce aan de haal zijn gegaan. Sommige van hen, zoals ambachtelijke bakkers, mogen in theorie alleen met een officiële licentie het product verkopen, aldus Menig. Anderen zouden verplicht kunnen worden de verkoop van de crompouce stop te zetten.

Hoe dan ook zal volgens Menig ‘zeer zeker’ worden opgetreden tegen de inbreuk van het recht. “Enige credit voor mijn harde werk van toen is denk ik best op z’n plaats”, aldus Menig. Ze geeft op haar website aan dat ze ervoor openstaat om de licentie van haar product te verlenen. Een eigen fysieke locatie heeft de bakster sinds december 2021 niet meer. Een crompouce bij de bron zien te krijgen, is dus erg lastig. Een herbenoeming van het gebakje, zoals bijvoorbeeld een rozepouce, zou in theorie alle moeilijkheid uit de lucht moeten halen.