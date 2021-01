Utrechtse vandeStreek brouwt bier voor Stichting ALS

Brouwerij vandeStreek uit Utrecht en Beer Geeks hebben een nieuw bier gebrouwen. Met dit Beer Geeks Beat ALS-bier moet zo veel mogelijk geld opgehaald worden om onderzoek te doen naar de spierziekte ALS. Inmiddels is al ruim 40.000 euro opgehaald.

“Het is overweldigend en hartverwarmend om te zien wat de Nederlandse biercommunity voor elkaar kan krijgen als ze er met z’n allen de schouders onder zetten. Mooi hoe in deze onzekere tijd een actie als deze gewoon door kan gaan”, schrijft de organisatie van Beer Geeks Beat ALS.

In de ketels van vandeStreek staat momenteel een ‘tripel hazy IPA’ te vergisten, een bier met een ‘fruitig karakter’ en een ‘romig mondgevoel’. Het bier is gebrouwen in samenwerking met brouwerijen Oproer, De Brouwschuur, Brouwerij Hommeles, De Blauwe IJsbeer, De Magistraat, Bronckhorster Bier en Leroy Brown Brewery.

Zes bieren in sixpacks

Het bier van de Utrechtse brouwerij vandeStreek is een van de zes bieren die in totaal gebrouwen worden bij zes brouwerijen in Nederland. Naar verwachting komen de bieren, samengevoegd in een sixpack, begin maart naar verschillende slijterijen in heel Nederland. Al het geld dat wordt opgehaald met de verkoop gaat naar Stichting ALS.

VandeStreek was drie jaar geleden één van de initiatiefnemers van de Beer Geeks Beat ALS-actie. Dit jaar werkt de brouwerij mee aan de coördinatie van het brouwen. Daarnaast stellen ze hun ketels beschikbaar. Er is eerder deze maand al gebrouwen bij Kompaan in Den Haag en Walhalla in Amsterdam.

Doneren of een eigen actie aanmelden, kan op de website van ALS.